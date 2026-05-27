Apple chystá pro iOS 27 velký ústupek, v rámci EU zřejmě integruje Google Cast přímo do systému

Systém iOS je znám svou uzavřeností, kterou se však Evropská unie snaží postupně rozbít. Dalším terčem regulátorů se stala AirPlay. Apple totiž v současnosti podporuje na systémové úrovni pouze svůj vlastní protokol pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku. Pokud chcete z iPhonu streamovat obsah do televize nebo reproduktoru přes konkurenční řešení, jako je Google Cast (dříve známý jako Chromecast) či Miracast, musíte se spoléhat na aplikace třetích stran. To se ale s příchodem operačního systému iOS 27 velmi pravděpodobně změní.
iOS 27 by mohl nativně podporovat Google Cast
Podle nových informací plánuje Apple integrovat alternativní protokoly třetích stran přímo do jádra systému. Zpráva výslovně zmiňuje právě Google Cast, který by si uživatelé mohli nově nastavit jako výchozí řešení namísto nativního AirPlay. Z iPhonu by tak bylo možné sdílet videa, fotky nebo hudbu na podstatně širší spektrum zařízení bez ohledu na to, zda nesou certifikaci od Applu.
Za tímto krokem nestojí náhlá změna filozofie Applu, ale tlak ze strany Evropské unie a jejího zákona o digitálních trzích (DMA). Brusel dlouhodobě kritizuje Apple za to, že zneužívá kontrolu nad systémem iOS k upevňování pozice svých vlastních služeb a technologií. Možnost volby výchozího protokolu pro streamování má dát uživatelům možnost volby.
Google Cast je dnes integrovaný v obrovském množství chytrých televizí, soundbarů a reproduktorů, které jsou často cenově dostupnější než zařízení s podporou AirPlay. Integrace usnadní koexistenci iPhonů a telefonů s Androidem. Google totiž AirPlay na Androidu nepodporuje a Apple se k opaku rozhodně dobrovolně nechystá.
Zkušenosti z minulých let jasně ukazují, jakým způsobem Apple k podobným nařízením přistupuje. Když jej legislativa EU donutila povolit alternativní obchody s aplikacemi nebo změnit fungování webového prohlížeče Safari, tyto změny striktně izoloval pouze pro území Evropské unie. Ve zbytku světa zůstává iOS stále stejně uzavřený jako dřív.
Zdroj: 9to5google.com
