Apple vydal první betu iOS 26.6, vývojáři mohou testovat další verzi systému pro iPhony

Apple krátce po oficiálním vydání aktualizace iOS 26.5 vydává další testovací verzi. Registrovaní vývojáři si již mohou stáhnout a nainstalovat první beta verzi systému iOS 26.6. Spolu s ní Apple také uvolnil první vývojářské bety pro macOS 26.6, iPadOS 26.6 a další.
Předchozí verze iOS 26.5 přinesla uživatelům iPhonů celkem tři hlavní vylepšení, mezi kterými byly těmi hlavními koncové šifrování RCS protokolu, přesměrování živých aktivit na zařízení třetích stran a nové tapety na plochu a uzamčenou obrazovku. Do chystaného sestavení iOS 26.6 se však žádné zásadní změny neočekávají. Důvod je jednoduchý. Veškerá pozornost v Applu se už nyní plně soustředí na přípravu nové generace operačního systému s označením iOS 27.
Apple tuto velkou aktualizaci odhalí na své tradiční vývojářské konferenci WWDC, která startuje již za pár dní, konkrétně 8. června. Během léta pak bude iOS 27 procházet intenzivním testováním a k běžným uživatelům se ve finální verzi dostane v průběhu září s uvedením nových iPhonů.
Verze iOS 26.6 tak bude s největší pravděpodobností jednou z posledních setinkových aktualizací, které staví na základech současného systému vydaného na podzim loňského roku. Její hlavní úlohou bude doladění chyb, optimalizace výkonu a oprava bezpečnostních prvků. Navíc se ještě mluví o tom, že by Apple mohl v nejbližší době vydat menší opravnou aktualizaci pod označením iOS 26.5.1.
Zajímavostí je samotné načasování této aktualizace. Pokud se podíváme na loňský harmonogram, tehdejší první beta verze iOS 18.6 dorazila až poté, co Apple představil budoucí verzi systému na konferenci WWDC. Letošní vydání iOS 26.6 beta 1 má tedy oproti minulému roku mírný náskok.
