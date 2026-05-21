Samostatná Siri dostane automatické mazání historie: Apple ji ale i po letech vývoje vydá s nálepkou beta

Zdroj: Tom's Guide
Červnová vývojářská konference WWDC 2026 klepe na dveře. S ní přichází i dlouho očekávaný okamžik, kdy by Apple měl konečně ukázat, že to s generativní umělou inteligencí myslí vážně. Hlavní novinkou chystaného systému iOS 27 se má stát kompletně předělaná Siri.
Nová Siri dorazí jako Beta
Podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg se Siri asistentka promění v plnohodnotný samostatný chatbot po vzoru ChatGPT. Navíc by měla přijít jako chatbot s důrazem na soukromí, což je pro Apple tradiční. Součástí nové aplikace bude totiž funkce automatického mazání historie konverzací. Podle interních testovacích sestavení iOS 27 v Applu ponese nová verze asistentky Siri označení „beta“. Uživatelé tak dostanou možnost tuto testovací verzi zcela vypnout.
Samostatná aplikace vsadí na model známý z iMessage
Chystaná aplikace pro Siri nabídne uživatelům prostředí, které velmi dobře znají z jiných populárních AI platforem. Budeme moci zakládat nová chatovací okna, procházet historii minulých konverzací, komunikovat skrze text i hlas nebo do rozhraní přímo nahrávat soubory k analýze. Apple navíc plánuje zavést nové univerzální gesto. Tím půjde nový chat se Siri vyvolat odkudkoliv ze systému. V nastavení si uživatelé zvolí, zda chtějí aplikaci otevírat rovnou do čistého nového chatu, nebo do seznamu předchozích konverzací po vzoru Zpráv.
Právě ze Zpráv si Apple vypůjčil také klíčový bezpečnostní prvek. Zatímco konkurenční chatboti obvykle nabízejí pouze dočasný režim inkognito, nová Siri umožní nastavit automatické promazávání historie. Uživatelé si budou moci vybrat, zda chtějí své konverzace uchovávat navždy, nebo preferují jejich automatické smazání po 30 dnech či po jednom roce.
AI od Googlu a otazníky kolem Private Cloud Compute
Jádro samotného chatbota podle dostupných informací neběží na vlastním jazykovém modelu Applu, ale využívá licenci na modely Gemini od konkurenčního Googlu. Apple se tak ocitá pod tlakem. Musí zajistit, aby se citlivá data uživatelů nedostala do rukou konkurence pro trénování její vlastních systémů.
Řešením má být infrastruktura Private Cloud Compute. Apple tvrdí, že veškeré náročnější požadavky, které nelze zpracovat přímo v čipu iPhonu, půjdou přes jeho vlastní zabezpečené cloudové servery postavené na procesorech Apple Silicon. Gurman nicméně upozorňuje, že Apple je zatím poměrně nekonkrétní v tom, zda pro novou Siri využije stejná datová centra a bezpečnostní protokoly. Takové, jaké dnes pohánějí standardní funkce Apple Intelligence. Část komunity se tak ptá, zda Apple nebude muset kvůli technologickému skluzu předat část správy zabezpečení přímo Googlu.
Zřejmě největším překvapením je zjištění, že i po dlouhém vývoji nová Siri přichází v podstatě jako nedodělek. Apple původně sliboval zásadní revoluci Siri už před dvěma lety. Nakonec si však dal načas. Opatrný přístup není u Applu neobvyklý. Podobně postupoval i při loňském spouštění prvních funkcí Apple Intelligence, ale ukazuje to, jak složité je pro něj skloubit pokročilé uvažování AI s přísnými nároky na ochranu osobních dat.
