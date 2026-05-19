Vlastní AI podcasty na Spotify? Nový CLI nástroj otevírá dveře

Hudební streamovací platforma Spotify nedávno začala tak trochu bojovat proti AI tvorbě. Nebude ji omezovat nebo ji dokonce mazat. K celé problematice přistupuje relativně mírně a jen zavádí odznáčky u umělců, které znamenají, že se jedná o reálnou tvorbu a ne jen generovaný obsah. Nyní ale přidává novinku, která jde naproti právě AI.
Vlastní AI obsah
Ve Spotify se rozhodli, že napomohou v přístupu AI do celé platformy, ale není to v rozporu s nedávnou novinkou. V tomto případě jde o rozšíření pro „běžné“ uživatele, kteří mohou využít AI pro tvorbu audio obsahu a jeho uložení do Spotify. Firma totiž vytvořila CLI nástroj (Command Line Interface), který je dostupný na GitHubu.
S jeho pomocí můžete skrze OpenClaw, Claude Code nebo OpenAI Codex si nechat vygenerovat například audio formu shrnutí novinek za nějaké časové období, případně si nechat vygenerovat obsah podle sebe a uložit ho do svého účtu na Spotify. Pak si můžete poslouchat například během cesty do práce nebo školy.
Tento software je designovaný tak, že po spuštění na počítači jste vyzváni k přihlášení ke svému účtu skrze webový prohlížeč. Jakmile je vše dokončeno, tak můžete popsat, jaký typ audia se má vygenerovat. Vše je ale cíleno spíše na nějaké shrnutí novinek. Následně dojde k vygenerování odkazu, který otevřete ve Spotify.
V tomto případě jde o beta verzi a firma si spíše hraje s těmito možnostmi, jelikož se nejedná o nástroj pro běžné smrtelníky. Je potřeba znát trochu vývoj a hlavně používat AI agenty pro programování, a ty nejsou zrovna zadarmo. Možná se časem dočkáme trochu jiné integrace, kdy i běžný smrtelník si bude moci jednoduše na mobilu naklikat shrnutí dle svých představ bez nutnosti používání počítače a vývojářských nástrojů.
