Realme Buds Air8 přichází ve variantě Pro

Realme Buds Air8 Pro | Zdroj: Realme
Páteční seznam novinek z dílny společnosti Realme uzavírá vylepšená verze bezdrátových sluchátek s názvem Buds Air8 Pro. Přírůstek přichází pouhé 4 měsíce od uvedení základní varianty, od které se odlišuje v minimální míře. Navíc v podstatě totéž můžeme říct u mezigeneračního srovnání, kdy varianta Air7 Pro vyšla v loňském dubnu.
Jen drobný skok
Uvnitř každého sluchátka se nacházejí dva měniče (11 + 6 mm) s duálním DAC procesorem. Systém tří mikrofonů na každé straně díky technologii ANC dokáže eliminovat okolní hluk do 55 dB včetně možnosti adaptivního přizpůsobení. Komunikaci se zařízeními nově zajišťuje funkce Bluetooth 6.1, která hlavně přináší podporu audio kodeku LHDC 5.0. Ke všemu mobilní hráče by mohl oslovit režim nízké latence (45 ms).
Dvě 62mAh baterie slibují výdrž až 12 hodin, přičemž nabíjecí pouzdro s 590mAh baterií prodlužuje provoz na celkových 50 hodin. Rychlé 10minutové nabíjení se postará o dalších 11 hodin přehrávání. Samotná sluchátka získala certifikaci odolnosti IP55. Pozornost si ještě zaslouží nová VPU jednotka pro snímání hlasu přes kostní vedení.
Základní výbavu uzavírá certifikace Hi-Res Audio Wireless, 3D prostorový poslech, připojení ke třem zařízení najednou, funkce umělé inteligence promítnuté u hlasového asistenta nebo překladů z 32 jazyků. Závěrem můžeme dodat, že v prodeji budou dvě barevné verze (bílá, černá). Na pulty obchodů dorazí během června za cenu okolo 1 532 Kč.
Zdroje: realme.com, fonearena.com
Komentáře