Realme Buds Air8: nová sluchátka s duálními měniči a dlouhou výdrží míří do vyšší střední třídy

• 23. 1. 2026#Příslušenství

Zdroj: Realme

V rámci uvedení nového zajímavého mobilu Realme Neo8 došlo i na uvedení nových sluchátek Realme Buds Air8. Ta se dají také zařadit mezi vyšší střední třídu, tedy aspoň výbavou, ale do nejvyšší kategorie ještě nezapadnou.

Dva měniče v Realme Buds Air8

Že se nejedná o běžná sluchátka, poukazují specifikace, zejména použití dvou měničů v každém z nich. Nabízí se 11mm a 6mm, přičemž výrobce slibuje nejen lepší celkový zvuk, ale hlavně posílené basy. Ty hodně vyzdvihuje ve svých materiálech. Kromě toho je zde i podpora pro kodek LHDC 5.0, ale jinak je zde i podpora pro SBC a AAC.

Zdroj: Realme

O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a odolají i vodě a prachu, respektive by neměl vadit déšť či pot. Mají certifikaci IP55. Nechybí režim s nízkým zpožděním (45 ms) a rychlé párování. Zvládnou propojení se třemi zařízeními.

Co se týče výdrže na jedno nabití, zvládnou i 14 hodin přehrávání hudby, s krabičkou pak celkově 58 hodin. Tyto hodnoty platí pro vypnuté aktivní potlačení hluku (ANC). S ANC se doba zkracuje na 8 hodin/30 hodin. Jestli ještě chcete využívat LHDC, tak se doba sníží na 5,5 hodin/21 hodin.

Realme Buds Air8 mají nastavenou cenu v přepočtu na cca 900 Kč. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 1200 Kč. Kdy se k nám dostanou, zatím nevíme. Může to trvat o několik týdnů nebo měsíců.

Zdroj: gizmochina.com

