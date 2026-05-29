Evropský trh s chytrými telefony v prvním čtvrtletí mírně vzrostl, analytici však pro letošní rok předpovídají propad

Evropský trh s chytrými telefony zaznamenal podle dat analytické společnosti Omdia v prvních třech měsících letošního roku mírné oživení. Výrobci dodali celkem 33,0 milionu zařízení, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Analytici však varují, že v druhé polovině roku přijde citelný propad.
Vzestupy a pády evropského trhu s chytrými telefony
Průměrná prodejní cena smartphonu v Evropě navíc v prvním kvartálu vystoupala na rekordních 580 eur (zhruba 12 100 Kč). Podle hlavního analytika společnosti Omdia Runara Bjorhovdeho za tím stojí především historicky nejnižší nabídka levných zařízení s cenovkou pod 200 eur, která tvořila pouhých 25 % celkového objemu dodávek.
Samsung se vrátil na první příčku, Apple roste díky iPhonům 17
První pozici na evropském trhu si vzal zpět jihokorejský Samsung, který dodal 12,6 milionu telefonů a meziročně si polepšil o 3 %. Výsledek mohl být ještě lepší, ale výrobce letos posunul představení top modelů Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra na pozdější termín. Zpoždění nabraly také modely střední třídy Galaxy A57 a A37, výpadek však úspěšně kompenzoval silný zájem o dostupný Galaxy A16 4G.
Apple kvůli cyklu představování novinek, který vrcholí ve čtvrtém kvartálu, klesl na druhé místo. Přesto zaznamenal silný meziroční růst o 8,8 % s celkovým počtem 8,8 milionu dodaných iPhonů. Zvýšenou poptávku táhly prémiové modely iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max, v nižších cenových hladinách pak Applu pomohl starší iPhone 15 a odlehčený model 16e.
Xiaomi ztrácí, Honor a Motorola výrazně posilují
Třetí Xiaomi zažilo v prvním čtvrtletí propad o 15 %, když na evropský trh dodalo 4,5 milionu telefonů. Omdia nicméně uvádí, že čínský výrobce zaznamenal rekordní zájem o své nejvybavenější modely Xiaomi 17, 17 Ultra a prémiové kousky řady 15T.
Dařilo se naopak značce Motorola, která díky růstu ve Španělsku a Portugalsku poskočila o 17 % na 1,9 milionu dodaných kusů. Oppo s dodaným počtem 1,3 milionu zařízení vzrostlo o 9 %, přičemž těžilo z úspěchu ve Francii, Rumunsku a Polsku. Na záda mu ale těsně dýchá Honor, který s růstem o úctyhodných 60 % dodávek Oppo téměř dorovnal.
Navzdory optimistickému začátku roku zůstávají analytici z Omdia pro zbytek letošního roku skeptičtí a předpovídají dvanáctiprocentní pokles celkového trhu, který by měl Evropu zasáhnout ve druhém pololetí.
Zdroj: gsmarena.com
