Evropský trh s chytrými telefony v prvním čtvrtletí mírně vzrostl, analytici však pro letošní rok předpovídají propad

• 29. 5. 2026
Zdroj: GPT

Evropský trh s chytrými telefony zaznamenal podle dat analytické společnosti Omdia v prvních třech měsících letošního roku mírné oživení. Výrobci dodali celkem 33,0 milionu zařízení, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Analytici však varují, že v druhé polovině roku přijde citelný propad.

Vzestupy a pády evropského trhu s chytrými telefony

Průměrná prodejní cena smartphonu v Evropě navíc v prvním kvartálu vystoupala na rekordních 580 eur (zhruba 12 100 Kč). Podle hlavního analytika společnosti Omdia Runara Bjorhovdeho za tím stojí především historicky nejnižší nabídka levných zařízení s cenovkou pod 200 eur, která tvořila pouhých 25 % celkového objemu dodávek.

Samsung se vrátil na první příčku, Apple roste díky iPhonům 17

První pozici na evropském trhu si vzal zpět jihokorejský Samsung, který dodal 12,6 milionu telefonů a meziročně si polepšil o 3 %. Výsledek mohl být ještě lepší, ale výrobce letos posunul představení top modelů Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra na pozdější termín. Zpoždění nabraly také modely střední třídy Galaxy A57 a A37, výpadek však úspěšně kompenzoval silný zájem o dostupný Galaxy A16 4G.

Galaxy S25 Ultra vs. S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Apple kvůli cyklu představování novinek, který vrcholí ve čtvrtém kvartálu, klesl na druhé místo. Přesto zaznamenal silný meziroční růst o 8,8 % s celkovým počtem 8,8 milionu dodaných iPhonů. Zvýšenou poptávku táhly prémiové modely iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max, v nižších cenových hladinách pak Applu pomohl starší iPhone 15 a odlehčený model 16e.

Xiaomi ztrácí, Honor a Motorola výrazně posilují

Třetí Xiaomi zažilo v prvním čtvrtletí propad o 15 %, když na evropský trh dodalo 4,5 milionu telefonů. Omdia nicméně uvádí, že čínský výrobce zaznamenal rekordní zájem o své nejvybavenější modely Xiaomi 17, 17 Ultra a prémiové kousky řady 15T.

Dařilo se naopak značce Motorola, která díky růstu ve Španělsku a Portugalsku poskočila o 17 % na 1,9 milionu dodaných kusů. Oppo s dodaným počtem 1,3 milionu zařízení vzrostlo o 9 %, přičemž těžilo z úspěchu ve Francii, Rumunsku a Polsku. Na záda mu ale těsně dýchá Honor, který s růstem o úctyhodných 60 % dodávek Oppo téměř dorovnal.

Navzdory optimistickému začátku roku zůstávají analytici z Omdia pro zbytek letošního roku skeptičtí a předpovídají dvanáctiprocentní pokles celkového trhu, který by měl Evropu zasáhnout ve druhém pololetí.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

