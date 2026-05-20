Lenovo ještě dělá mobil, představilo Legion Y70

Zdroj: Lenovo
Lenovo svého času představovalo jeden mobil za druhým a snažilo se tak trochu zabít značku Motorola. Pak došlo ke změně a Motorola se vrátila v plné síle, jelikož se stále jedná o velmi známou značku. Lenovo sice utlumilo své působení na trhu se smartphony, ale sem tam se dočkáme nějaké zajímavější novinky. Nyní zde máme kousek Lenovo Legion Y70.
Herní mobil?
Lenovo má sérii zařízení Legion, což většinou znamená, že hlavní zacílení je na hry. To se dá více méně říci i o mobilu Lenovo Legion Y70. Zde se hlavně myslelo na výkon, odvod tepla a energii. Hlavní roli zde hraje Snapdragon 8 Gen 5, který čerpá energii z baterie o kapacitě 8000 mAh.
Nezapomnělo se na dobrý displej. Konkrétně má 144Hz obnovovací frekvenci, vyšší rozlišení a maximální jas dosahuje až na 7000 nitů. Nechybí velmi rychlá operační paměť a i úložiště je nejmodernější. Bonusem jsou stereo reproduktory a také Lenovo Legion Y70 splňuje certifikaci IP69, takže vydrží náročnější prostředí.
Kde se ale šetřilo, je fotografická výbava. Hlavní senzor má sice optickou stabilizaci obrazu, ale sekundární snímač má jen 8 MPx. Cena novinky začíná na cca 9 500 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím nevíme, kdy Lenovo Legion Y70 zamíří na evropský trh.
Specifikace Lenovo Legion Y70
- displej: 6,82 palců, 2K AMOLED LTPO, 144 Hz, jas až 7000 nitů, HDR10+, DC Dimming, Dolby Vision
- procesor: Octa Core Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), Adreno 829 GPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5x Ultra 9600Mbps
- úložiště: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYT-710, 1/1,56″, f/1,88, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, automatické ostření, f/2,2, makro)
- přední: 32 Mpx (f/2,2)
- IP66 + IP68 + IP69
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, USB-C audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802,11 be), Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), BeiDou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), USB-C (USB Type-C), NFC
- rozměry a hmotnost: ? x ? x ? mm; 224 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh (typická), 90W rychlé nabíjení
Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com
