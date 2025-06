Pátrací centrum od Googlu dostane jednu podstatnou změnu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Původní služba Najdi moje zařízení od Googlu dostala nový název Pátrací centrum. Sice to v češtině nemusí znít nějak moderně, ale v angličtině se jednoduše jmenuje Find Hub. Toto je spíše kosmetická změna odrážející více možnosti, které jsou nabízeny. Stejně jako síť od Applu, i ta od Googlu je podstavena na zařízeních, které jsou zapojeny do hledání, respektive možnosti využívání zařízení pro vyhledávání. Samotná síť ale není tak rozšířená, jak by si Google mohl přát, což se zřejmě změní.

Nově jen Google Pátrací centrum [aktualizováno]

Stačí jiná obrazovka?

Při nastavování zařízení jste se možná setkali s první obrazovkou, kterou můžete vidět níže. Poměrně dost textu, několik možností a hlavně možnost vypnutí. Zřejmě se uživatelé nechtějí otravovat čtením něčeho takového, případně nechtějí studovat, o jakou funkci se jedná. Proto je jednodušší pro ně funkci vypnout. Ostatně se jedná o první možnost.

První dva snímky obrazovek jsou z aktuální podoby, ale zřejmě se co nevidět dočkáme nové verze, kterou můžete vidět na dalších dvou snímcích. Zde je stále dost textu a ještě si můžete rozkliknout další podrobnosti, ale hlavně jsou zde jen dvě možnosti. Buď uživatel zvolí hledat všude nebo hledat v rušných oblastech. Není zde k dispozici možnost vypnutí a ani netušíme, jestli je někde v systému, případně jestli se tyto možnosti objevují jen na začátku.

Co víme, že tato varianta je jich nyní nachystaná ke spuštění. Dá se tedy předpokládat, že tato změna povede k většímu rozšíření zapojených zařízeních do systému hledání. Zatím ale nevíme, kdy Google novinku rozšíří.

