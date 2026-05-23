Facebook zkouší Forum: Samostatná aplikace pro skupiny s potenciálem AI

V tomto měsíci jsme se dočkali aplikace Instants, ale nyní působí relativně zbytečně, jelikož funkcionalita byla integrována od Instagramu. Moc obdivu se ale společnost nedočkala. Nyní zde máme další novinku, která se jmenuje Forum.
Forum, Facebook aplikace
V tomto případě ale nečekejte něco nového jako u Instants. Aplikace Forum je ve své podstatě osamostatněnou částí nativní aplikace a služby Facebook. Přesněji řečeno, v aplikaci Forum najdete skupiny a nic jiného. Pokud tedy rádi komunikujete ve skupinách, ale nepotřebujete celou Facebook aplikaci, tak je určena pro vás.
Samozřejmě zde potřebujete Facebook účet, ale můžete vystupovat pod přezdívkou, jako ve skupinách v aplikaci Facebook. Jednou z výhod je dle společnosti možnost přidávat najednou do více skupin. Dost ale láká na AI funkce, jako je pokročilejší vyhledávání napříč skupinami za asistence AI. Skoro by se dalo říci, že Meta zkouší zaplnit prostor po konci služby Ask, která prvního května po třiceti letech byla ukončena.
Je zde ale několik omezení. Jedná se o testovací aplikaci dostupnou pro iOS, aspoň v tuto chvíli. Současně není pro všechny trhy. Meta asi testuje, jestli by aplikace Forum mohla zaujmout a až pak se dočkáme rozšíření nebo ukončení.
