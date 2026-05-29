Nové funkce pro podcasty na YouTube: Větší důraz na audio a adaptivní rychlost přehrávání

• 29. 5. 2026#Android #iOS
Zdroj: Youtube

Youtube se dá dnes považovat za multiformátovou službu, a to nejen z pohledu videí. Samozřejmě se nabízí i písničky a také podcasty. Právě na poslední zmíněný obsah se nyní myslelo a společnost představuje několik novinek.

Podcasty na Youtube

Youtube uvádí, že právě podcasty mají jednu miliardu aktivních posluchačů měsíčně. Asi si řekli, že by to chtělo trochu více pozornosti, takže nadělí nějaké novinky. V první řadě zde máme nový režim na cesty, který přepne aktuální video podcastu na audio formu, pozmění se ovládání (větší a viditelnější přímo na displeji pod náhledovým obrázkem) a nabídne se i možnost přeskakování.

Tato funkce má ale i automatický režim. Pakliže Youtube zjistí, že se pohybujete a posloucháte, tak se vám aplikace zeptá, jestli nechcete zapnout nový režim. Druhá novinka nabízí automatickou rychlost přehrávání. Při aktivování bude aplikace sama upravovat rychlost přehrávání v úsecích, kde je pomalé tempo nebo v části, která se často přeskakuje. Naopak může také zpomalit, pakliže je informační hodnota příliš rychlá.

Tyto novinky míří první do aplikací pro Android, o něco později se dostanou na iOS. V obou případech je ale nutné mít předplatné Youtube Premium, aspoň v tuto chvíli.

Zdroj: theverge.com

