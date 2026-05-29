Konečně se dozvíte, že byla aplikace odstraněna z Obchodu Play

Google oznámil dvě novinky pro Obchod Play, kde jedna se snaží nabídnout schopnosti vyhledávání pomocí AI, druhá pak přináší novou formu objevování aplikací. Nyní zde máme nástin nové a poměrně užitečné funkce.
Obchod Play zjednodušuje hledání s Ask Play a přináší Play Shorts
Konec zmatenosti?
V Obchodě Play najdete obrovské množství aplikací, u kterých jsou klíčové informace, dokonce i varování na případnou zvýšenou spotřebu energie. Chystá se ale jedno vylepšení, které je sice informativní, ale minimálně omezí zmatení při hledání.
Možná se vám už nejednou stalo, že při přechodu na jiné zařízení jste jednoduše nemohli najít svou oblíbenou aplikaci. V takovém případě jste museli hledat, co se s ní stalo, případně jestli nedošlo k nějaké výrazné změně. Vývojáři v Googlu nyní pracují na systému, kdy uživatel aplikace bude informován, že došlo k odstranění aplikace z Obchodu Play.
O novince se dozvídáme díky rozboru aplikace Obchod Play ve verzi 51.4.19, kde jsou již nachystané textové řetězce. Samotné texty vám jednoduše sdělí, že aplikace již není v Obchodě Play a hlavně upozorní, že už nebudete dostávat aktualizace. Díky tomu se můžete podívat po jiné, která bude udržovaná a hlavně ji nebudete muset zbytečně hledat, případně pátrat po tom, kam se poděla. Ještě ale není jasné, jestli vás systém upozorní skrze notifikaci, nebo daná informace se bude zobrazovat někde jinde.
