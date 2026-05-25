Obchod Play zjednodušuje hledání s Ask Play a přináší Play Shorts

Nedávné rozšíření systému rušení předplatného v Obchodě Play není jedinou novinkou. Google představil dvě funkce, které mají napomoci nejen ve vyhledávání.
Google Obchod Play lehce ztíží rušení předplatného, nabídne alternativy
Už i Play Shorts
V první řadě zde máme novinku v podobě Ask Play. Ve své podstatě se jedná o sofistikovanějšího chatbota, který rozumí kontextu. Google novinku vysvětluje jako propracovanější vyhledávání, k čemuž ostatně i slouží. Jednoduše popíšete, co konkrétně hledáte v přirozené řečí. Následně využije vyhledávání a nabídne aplikaci, která co nejlépe odpovídá požadavkům a specifikacím.
Je jasné, že je Ask Play postaven na Gemini. Zatím ale není jasné, kdy dojde k rozšíření do všech jazyků a všech zemí. Vzhledem k tomu, že je zde jen textová verze, asi nebude dlouho trvat nasazení i u nás.
Druhá novinka je nečekaná. Do Obchodu Play přichází krátký vertikální formát videí nazvaný jako Play Shorts. Současně tato videa dostávají speciální kanál, který bude sloužit pro objevování. Nejedná se úplně o reklamy, jelikož vývojáři mohou kdykoliv vydat video a to se následně přes algoritmy začne nabízet uživatelům. Play Shorts jsou v tuto chvíli omezeny jen na USA, ale dá se předpokládat, že dojde k rychlému rozšíření.
