Honor v tichosti ukázal přírůstek 600e

Honor 600e | Zdroj: Honor
Společnost Honor nenechala moc dlouho chladnou řadu 600, kam má namířený další nový přírůstek s označením 600e. Tento telefon se sice snaží držet designového jazyka, ale za poměrně vysokou cenu nabízí výbavu charakteristickou spíše pro segment střední třídy. Případné zájemce u novinky čeká slušný displej, nadprůměrnou výdrž baterie nebo kvalitní fotoaparáty.
Nehledejte zázraky
Honor 600e disponuje 6,6palcovým AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jednolitou konstrukci zevnitř vyplňuje čipová sada Dimensity 7100 od MediaTeku či 8GB operační paměť RAM (+ 16 GB virtuálně). Uživatelská data pobere 512GB interní úložiště. Bateriový článek o velikosti 6 520 mAh přináší technologii rychlého 45W nabíjení.
Sestava zadních fotoaparátů je složena z hlavního 108MPx objektivu a 5MPx ultraširokoúhlého snímače. V samotném základu běží platforma MagicOS 10 vycházející z operačního systému Android 16. Seznam specifikací uzavírá certifikace odolnosti IP66, audio kodek LHDC 5.0, technologie NFC nebo stereo reproduktory s funkcí maximální 300% hlasitosti.
Do obchodů se dostanou tři barevné verze (šedá, zlatá, zelená) za prodejní cenu v přepočtu 12 267 Kč. Následující dny či týdny mohou ještě objasnit celou situaci kolem oficiální dostupnosti.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com, gsmarena.com
