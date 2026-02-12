Tesla přináší Full Self-Driving do ČR, autonomní jízdu si můžete vyzkoušet na vlastní kůži

• 12. 2. 2026#AI #Elektroauta

Zdroj: WIRED

Zatímco kalifornská automobilka pracuje na překonání legislativních překážek v nasazení svého systému autonomního řízení v Evropě, netrpělivým fanouškům nabízí alespoň testovací jízdy. Vyzkoušet si Full-Self Driving nyní mohou i čeští zájemci.

Tesla vás nechá vyzkoušet autopilota

Systém Full Self-Driving, se kterým nejenom američtí řidiči vozů Tesla brázdí ulice velmi dlouho, konečně, alespoň tedy na ukázku přichází i k nám. Zájemci o testovací jízdu se mohou na stránkách kalifornské automobilky zaregistrovat a zažít „skutečného” autopilota na místě spolujezdce.

Testovací jízdy probíhají od 9. února až do 31. března na pobočkách v pražských Průhonicích a v Brně. Na bezpečnost jízdy pak budou dohlížet přímo zaměstnanci automobilky sedící na místě řidiče.

Systém autonomního řízení kalifornské Tesly je oproti ostatním jedinečný například absencí vyžití radarových senzorů, jelikož se automobilka stále spoléhá pouze na kamery. Její hlavní výhodou je pak velikost flotily, která v současnosti přesahuje číslo šesti miliónů vozů a během pouhých deseti minut „prožije“ celý lidský život jízdních scénářů, na nichž se dále učí.

Zdroj: tesla.com

 

