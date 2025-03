Test Tesla Model 3 Performance

Tesla Model 3 Performance, zdroj: Dotekománie

Není to ani rok, co nová Tesla Model 3 Performance spatřila světlo světa. Poprvé ji kalifornská automobilka představila 23. dubna 2024, šest let po jejím předchůdci, a novým elektromobilem vyrazila dech nejenom fanouškům značky. Za 11 měsíců v prodeji si Model 3 Performance vysloužil řadu přezdívek odkazujících na jeho neskutečný výkon, famózní design a jízdní vlastnosti.

460 koní, zrychlení z nuly na sto za 3,1 sekundy a základní cena 1 431 490 Kč. To je Model 3 Performance. Vyzkoušet jsem si ho mohl na celý týden a během něj jsem s tímto elektrickým sedanem najezdil několik stovek kilometrů. Pojďme se na něj tedy podívat od exteriéru, interiéru, dojezdu a spotřeby, až po jízdní vlastnosti nebo třeba infotainment.

Exteriér

Nový Model 3 Performance hned na první pohled učaruje. Zatímco z boku u nejvýkonnější verze nového elektromobilu Tesla ponechala totožný vzhled jako u základní verze a verze Long Range, zezadu a zepředu nabízí Performance ostrý designový jazyk, který vozu přidává ještě prémiovější a agresivnější vzhled. Vůz tak jasně dává najevo svůj sportovní charakter, přičemž ale nepůsobí přehnaně křiklavě.

Největší rozdíl oproti ostatním verzím tkví rovnou v přední masce. Ta působí mnohem sportovněji díky dvěma aerodynamickým průduchům po stranách. Vzadu najdeme malý karbonový spoiler a na dveřích kufru klasický decentní odznáček označující verzi Performance. Model 3 Performance je pak také vybaven 20palcovými kovanými koly a většími brzdami, které mají zvládat i jízdu na okruhu. Skleněná panoramatická střecha, táhnoucí se od předního skla až dozadu, zůstává společně s předními i zadními světlomety jako u ostatních verzí.

Jinak řečeno, exteriér Modelu 3 Performance je výbornou ukázkou toho, jak lze spojit minimalistický design se sportovním vzhledem. Příplatková barva Stealth Gray (32 tisíc korun) testovanému vozu dodává tak trochu tajemný nádech a vyniká v opravdu každém světle, od ranních paprsků slunce až po jízdu v nočním městě.

Interiér

V interiéru kalifornská automobilka také dodržela svůj minimalistický designový jazyk. Ten je sice téměř totožný jako u ostatních verzí vozu, má však ale několik detailů a vylepšení, které dokážou vykouzlit úsměv na tváři. Největším rozdílem jsou přední sportovní sedačky s logem Performance a odvětráváním. Ty jsou vyrobené z veganské kůže a díky bočnímu vedení krásně drží řidiče i v ostřejších zatáčkách. I přes svůj sportovnější charakter jsou ale stále pohodlné.

Posledním sportovním detailem je pak nenápadný karbonový dekor, jenž se táhne po palubní desce. Hlavní dominantou interiéru je ale samozřejmě 15,4palcový centrální displej, který slouží k nastavování většiny ovládání vozu. Jeho funkcionalita se oproti klasickým verzím Modelu 3 neliší. Tedy až na režim Track Mode, o kterém ale bude řeč později.

Ze začátku testování mi vadila absence head-up displeje či alespoň menšího panelu přímo před řidičem. Pro sledování rychlosti je totiž nutné stále odvracet hlavu od silnice směrem ke středovému displeji. Po týdnu ježdění a téměř 800 kilometrech za volantem vozu jsem si už ale zvyknul.

Šokem může být také nepřítomnost klasické páčky pro ovládání blinkrů. To totiž najdeme na minimalistickém volantu, který disponuje pouze právě ovládáním směrovek, stěračů a dvěma rollovacími kolečky k ovládání dalších funkcí (hlasitost hudby, zapnutí autopilota, atd.). V nastavení dynamiky vozu pak lze nastavit až tři režimy odporu volantu.

Zadní řada sedadel v Modelu 3 Performance nabízí přijatelný prostor na nohy. Alespoň tedy na kratší cesty nebo pro menší pasažéry. Se svou výškou přes 190 centimetrů bych vzadu cestu do Chorvatska trávit nechtěl. Co do šířky zadní řady, pro dva pasažéry je místo více než dostačující, ve třech se už ale začnete trochu mačkat. Pro rodiny s třemi dětmi je zkrátka určen větší Model Y. Cestující na zadních sedadlech mají k dispozici menší 8palcový displej s ovládáním klimatizace a zábavním infotainmentem. Hezkým bonusem je také panoramatická střecha, která láká k pohledu na nebe.

Co se týče praktičnosti vozu a zavazadlového prostoru, stejně jako ostatní Tesly i Model 3 Performance disponuje rovnou dvěma kufry. Přední kufr, nazýván jako frunk, se nachází po kapotou vozu a poskytuje prostor o objemu 88 litrů. Vejde se do něj tedy i menší nákup nebo třeba batoh. Zadní kufr je sice trochu nižší, za to je ale opravdu dlouhý a jeho celkový objem je solidních 594 litrů.

Dojezd a spotřeba

Dle oficiálních zdrojů Tesly je kombinovaná spotřeba Modelu 3 Performance 16,7 kWh na 100 kilometrů, a tak by vám měl elektromobil umožnit dojezd 528 kilometrů (WLTP) na jedno nabití. To za pomoci 82kWh baterie s využitelnou kapacitou 75 kWh. Dojezd dle cyklu WLTP je však čistě teoretický údaj, na který je opravdu těžké se dostat.

Pravý dojezd s verzí Performance, jak její název napovídá, závisí na tom, jak moc si zrovna užíváte výkonu tohoto vozu. V nastavení dynamiky má totiž uživatel k dispozici hned tři režimy zrychlení: Chill, Standard a Insane. Pokud tedy skutečně chcete pocítit sílu Modelu 3 Performance, necháte zapnutý režim Insane a budete si užívat maximálního zrychlení, pravděpodobně se se spotřebou nedostanete pod 20 kWh na 100 kilometrů. S lehčí nohou a nastavením režimu Chill nebo Standard ale není problém se dojezdu 500 kilometrů alespoň přiblížit.

Na dálnici se pak dá dostat na čísla, která by zajistila dojezd blížící se 400 kilometrům. Na mnou testované dálniční trase o délce 117 kilometrů jsem dosáhl průměru 18,4 kWh na 100 kilometrů a spotřeboval tak 21 kWh. Z baterie vozu tedy ubylo 29,2 %. Celkově mohu říct, že mě dojezd verze Performance nadchnul, a i s nabíjením jsem měl z valné většiny pozitivní zkušenosti. Ačkoliv jsem nevyzkoušel domácí nabíjení, měl jsem možnost nabíjet vůz na Superchargeru V3 v Humpolci i na nejnovější verzi V4 v Jamném.

V Humpolci se jednalo spíše o kratší zastávku a na nabíjecí stanici jsem dojel s 60 %. Tamní Supercharger s papírovým výkonem nabíjení 150 kW mi přesto v peaku dokázal poskytnout pouze 82 kW. To však vzhledem ke stavu nabití baterie a vytíženosti ostatních stojanů není ničím nenormálním. V pátek po poledni byl Supercharger středně vytížen, stále však kolem zůstávaly prázdné stojany. Ceny na nabíjecích stanicích Supercharger jsou rozděleny dle denní doby do několika tarifů, my jsme nabíjeli za 12,30 Kč na kWh.

Druhá nabíjecí zkušenost pocházela z veřejné 22kW nabíjecí stanice. Cena 12 Kč na kWh by byla ještě přijatelná, zarážející však byla možnost nabíjet pouze po dobití kreditu „již od 500 korun českých“. Tesla se zde navíc nabíjela pouze výkonem 11 kW a nabíjení z 16 na 65 % tak zabralo 3,5 hodiny.

Poštěstilo se mi však také nabíjet na nejnovějším Superchargeru V4 v Jamné, jenž má udáván peak výkon nabíjení 250 kW. 12 nabíjecích stojanů a v obou případech nabíjení skoro prázdno. Při prvním nabíjení s předehřátou baterií a počátečním stavem 10 % do baterie v peaku putovalo přes 180 kW. Tesla se tak v ten okamžik nabíjela neuvěřitelnou rychlostí, která by přidávala až 1160 kilometrů dojezdu za hodinu nabíjení. Celkově jsem do stavu baterie na 100 % dobil 72 kWh a nabíjecí proces trval hodinu a deset minut. Cena za kWh byla zrovna 10,20 Kč a celková částka za nabíjení tak vyšla na 779 Kč (spotřebováno bylo přes 76 kWh energie kvůli ztrátám).

Je ale nutno říci, že k takovému nabíjení dochází v minimu případů a elektromobily se většinou nabíjí z 20 na 80 %. Tento interval lze zvládnout za ještě mnohem kratší dobu. Nabíjecí stanice totiž s rostoucím stavem baterie rapidně omezují nabíjecí výkon.

Jízdní vlastnosti

Již po prvním posazení do tohoto vozu a jen pár ujetých kilometrech je jasné, že Tesla Model 3 Performance není jen dalším elektromobilem, ale vozem, který posouvá hranice zážitku za volantem.

Když pak ale přijde slovo na výkon, právě zde je ten moment, kdy zůstává rozum stát. Nový Model 3 Performance má totiž výkonu víc, než je pro běžné potřeby dost. Ačkoliv naše evropská verze disponuje výkonem o 50 koní nižším než její americká kolegyně, hodnota 460 koní zůstává pro české okresky nadbytečnou. Není nadsázkou, když řeknu, že z tohohle vozu v běžném provozu holt nedokážete dostat jeho pravý potenciál. Takový výkon a zrychlení z nuly na sto za 3,1 sekundy nachází uplatnění pouze na okruhu.

Každý spolujezdec, jenž se odváží natočit zrychlení vozu na video, záhy zjišťuje, že spíše loví telefon na zemi kabiny. A to mluvím z vlastních zkušeností. Model 3 Performance přichází s novým adaptivním podvozkem, jehož dva režimy: Standard a Sport, umožňují přizpůsobit jízdu náladě i podmínkám. Auto poslouchá na slovo, volant reaguje okamžitě a díky dvěma elektromotorům a pohonu všech kol má vůz i neuvěřitelnou trakci. Díky nízkému těžišti, kterému elektromobil vděčí baterii zabudované v podvozku, drží Performance i v ostrých zatáčkách jako přibitý. Pokud ale zrovna nechcete závodit, zvládá vůz perfektně i klidnou jízdu po městě.

Model 3 Performance také disponuje režimem Track Mode, který nastavuje adaptivní podvozek, odpružení, motory, rekuperaci a další, tak jak zrovna potřebujete. Pro jízdu na okruhu si tak můžete přizpůsobit tyto aspekty podle svých představ. K dispozici pak mají řidiči od Tesly dva presety: driftování a závodní jízda.

Testovaný model byl vybaven i paketem systému Autopilot s názvem „Schopnost plně autonomního řízení“, který je k dispozici za příplatek 200 tisíc korun. Jeho používání je ale na českých silnicích zatím stále zakázáno. Vyzkoušet jsem si však mohl automatické parkování, které vůz bezpečně dostane i do těch nejmenších mezer. To je sice ve většině úkonů pomalejší než člověk, zato ale ručí, že nikoho nepoškrábete. Stačí na displeji vybrat parkovací místo, sundat nohy z pedálů a volant se sám začne točit.

Infotainment

Ačkoliv jsem před testem vozu byl k infotainmentu Tesly trochu skeptický, zejména kvůli absenci systému Android Auto či Apple CarPlay, po týdnu ježdění v Modelu 3 Performance mohu říci, že to vůbec ničemu nevadí. Infotainmentu uvnitř vozu je zkrátka těžké vůbec něco vytknout. Je přehledný, intuitivní, má pěkný design, dostatečnou funkcionalitu a obrazovka reaguje okamžitě. Záseků jako u některých konkurenčních vozů se tedy rozhodně bát nemusíte.

Srdcem infotainmentu je již zmíněný centrální 15,4palcový dotykový displej uprostřed palubní desky. Na něm totiž najdete opravdu všechno. Od hlavních nastavení vozu po navigaci, zábavní prvky a všechny ostatní aplikace.

Úvodní obrazovka nabízí pohled na vůz s možností odemčení a zamčení dveří a otevření předního i zadního kufru. V horní liště jsou řidiči k dispozici údaje o režimu jízdy, stav baterie, čas, počasí a další. Dolní lišta pak funguje jako rychlá nabídka pro hlavní nastavení vozu, klimatizaci a poté rychlou nabídku aplikací.

V hlavním nastavení elektromobilu najdeme sekce jako Ovládací prvky, Dynamika, Nabíjení, Autopilot a další. Vedlejší menu pak slouží k přístupu k různým aplikacím vozu. Těmi jsou například Energie, Kamera, Navigace, Spotify, Kino, či oblíbené Arkády a Toybox.

Právě poslední dvě zmíněné se těší velké popularitě, a to i přesto, že by ve voze vůbec nemusely být. Sekce Arkády nabízí cestujícím krácení času při nabíjení. K dispozici jim je spousta her jako Battle of Polytopia nebo třeba Beach Buggy Racing 2, kterou ovládáte volantem. Sekce Toybox je pak plná srandiček jako třeba megafon, kterým můžete mluvit na kolemjdoucí, režim Santa a další.

Velkým bonusem k infotainmentu vozu je pak velmi propracovaná aplikace Tesly, ze které se toho o vašem voze mnoho dozvíte, naplánujete a zkontrolujete. O té ale bude řeč někdy jindy. Celkově se mi infotainment vozu velmi líbil a nenapadá mě k němu jediná výtka. Často kritizovaná absence spouštění aplikací z telefonu mi vůbec nevadila.

Specifikace Tesla Model 3 Performance

pohon: pohon všech kol Dual Motor

pohon všech kol Dual Motor dojezd: 528 km (WLTP)

528 km (WLTP) baterie: 75 kWh (využitelná)

75 kWh (využitelná) spotřeba: 16,7 kWh/100 km

16,7 kWh/100 km nabíjení: max. 250 kW

max. 250 kW výkon: 460 koní

460 koní zrychlení z 0 na 100 km/h: 3,1 sekundy

3,1 sekundy maximální rychlost: 261 km/h

261 km/h točivý výkon: 660 Nm

660 Nm aerodynamický odpor: 0,23 Cd

0,23 Cd hmotnost: 1851 kg

1851 kg rozměry: 4720 x 2089 x 1431 mm

4720 x 2089 x 1431 mm cena testovaného modelu: 1 463 490 Kč (+ 200 000 Kč Autopilot)

Závěrečné hodnocení

Tesla Model 3 Performance je zkrátka šílená střela s neskutečným množstvím výkonu. Testovaný vůz v barvě laku Stealth Gray a s černým interiérem mě zaujal už na první pohled právě díky svému luxusnímu designu. Performance doplňky včetně zadního karbonového spoileru navíc celý vůz dělají ještě atraktivnější. Uvnitř elektromobil působí také opravdu prémiově a často vytýkaný „přehnaný minimalismus“ mě vůbec netrápil. Právě naopak, jednoduchost interiéru působí moderně a účelně.

Vzhledem elektromobilu to ale celé jen začíná. Už od první minuty svezení pocítíte, že Model 3 Performance není žádným průměrným elektromobilem. Komfort jízdy je i přes tvrdší sportovní podvozek nepřekonatelný, ticho v kabině až ohlušující a k výkonu snad ani nemusím nic říkat. Pocitu ze zrychlení z nuly na sto za 3,1 sekundy se jen tak něco nevyrovná. Dojezd je naprosto dostačující a moje zkušenosti s nabíjením byly pozitivní.

V kabině Modelu 3 Performance se nudné cesty mění na zážitky a řízení se stává oblíbeným koníčkem. Každý detail vozu je vyladěn tak, aby řidiče neustále bavil a troufám si tvrdit, že lepší auto za cenu 1,4 milionu korun nedostanete.

