Příprava na grilovací sezónu: Slevy na klasické i elektrické grily

S blížícími se jarními měsíci přichází ideální čas na pořízení nového vybavení pro venkovní i domácí vaření. Současná nabídka trhu přináší zajímavé příležitosti k nákupu grilů za snížené ceny. Následující přehled mapuje aktuální slevové akce napříč různými kategoriemi, od moderních elektrických variant vhodných na balkony až po klasické modely na dřevěné uhlí.
Elektrické grily
Elektrické grily představují optimální řešení pro uživatele, kteří preferují rychlou přípravu pokrmů s možností přesné regulace teploty. Jejich hlavní výhodou je absence kouře, což umožňuje bezproblémové použití v interiérech nebo na panelákových balkonech. Většina moderních zařízení navíc disponuje nepřilnavým povrchem a snadno odnímatelnými částmi pro rychlou údržbu.
- SENCOR SBG 206BK (-38 %)
- Niceboy Grillmaster (-26 %)
- Concept GE3600 (-24 %)
- Rohnson R-2530 (-20 %)
- Lauben Contact Grill Deluxe 2000ST (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Grily na dřevěné uhlí
Pro zastánce tradiční chuti a vůně masa připravovaného na ohni zůstávají grily na dřevěné uhlí nezbytným standardem. Dnešní modely kladou důraz na kvalitní materiály, jako jsou litinové rošty pro lepší udržení tepla, a nabízejí vylepšené systémy cirkulace vzduchu. K dispozici jsou jak robustní stacionární verze, tak kompaktní skládací modely určené pro cestování.
- DOCHTMANN Gril skládací, přenosný 44 × 30 × 35 cm (-10 %)
- FIELDMANN Gril na dřevo a uhlí 3v1 FZG 1019 (-10 %)
- CATTARA Gril na dřevěné uhlí, litinový rošt ROYAL PARTNER (-10 %)
- CATTARA Gril na dřevěné uhlí ROYAL (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Grily s udírnou
Kombinovaná zařízení spojující funkci klasického grilu a udírny rozšiřují možnosti venkovní gastronomie. Tato konstrukční řešení typicky využívají oddělenou spalovací komoru, která umožňuje pomalé pečení při nižších teplotách (metoda low and slow) a dodává pokrmům specifické kouřové aroma.
- CATTARA Gril na dřevěné uhlí SMOKIE s udírnou (-10 %)
- CATTARA Gril na dřevo a uhlí BARREL (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněného vybavení pro nadcházející sezónu lze prozkoumat přímo v e-shopu.
Komentáře