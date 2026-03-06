OpenAI představuje GPT-5.4: ový model pro profesionály s obřím kontextem a vlastní „myslí“

Zdroj: Techcrunch
Společnost OpenAI představila svůj nejnovější základní model GPT-5.4, který označuje za svůj dosud nejschopnější a nejefektivnější nástroj pro profesionální práci, jako je programování nebo datová analýza. Novinka nepřichází pouze v jedné podobě, ale rovnou ve třech variantách: standardní, analytické (GPT-5.4 Thinking) a s vysokým výkonem (GPT-5.4 Pro), která je optimalizovaná pro maximální produktivitu.
OpenAI spouští svůj nejchytřejší model GPT-5.4
Jedním z nejvíce ohromujících parametrů verze pro vývojáře (API) je velikost takzvaného kontextového okna, které dosahuje až 1 milionu tokenů. Jde o suverénně největší rozsah, jaký kdy OpenAI nabídla. V praxi to znamená, že modelu můžete „předhodit“ tisíce stran dokumentů nebo rozsáhlé programové kódy najednou a on v nich udrží přehled bez ztráty souvislostí.
Kromě kapacity se OpenAI zaměřila i na efektivitu. Model GPT-5.4 dokáže řešit stejné problémy s použitím výrazně menšího počtu tokenů než starší verze, což z něj činí zatím nejúspornější uvažující model firmy. To je klíčové pro rychlost odpovědí, i když cena za milion tokenů se u verze Pro zvýšila na 2,50 amerických dolarů.
Rekordy v právu i financích
O tom, že nejde jen o marketingové sliby, svědčí výsledky v odborných testech. GPT-5.4 dosáhl rekordního skóre 83 % v testu GDPval zaměřeném na znalostní práci a ovládl žebříček APEX-Agents, který testuje dovednosti v oblasti práva a financí. Podle Brendana Foodyho, šéfa společnosti Mercor, model vyniká při tvorbě komplexních výstupů, jako jsou finanční modely, právní analýzy nebo esteticky propracované prezentace.
Zásadní novinkou je také nativní schopnost ovládat počítač. GPT-5.4 se výrazně lépe orientuje v desktopovém prostředí a dokáže efektivněji vydávat příkazy myší a klávesnicí napříč několika aplikacemi najednou.
Méně halucinací a transparentní „myšlení“
Věčný problém umělé inteligence – vymýšlení si faktů – se u GPT-5.4 podařilo opět potlačit. Pravděpodobnost chyby v jednotlivých tvrzeních je o 33 % nižší než u verze 5.2. Celkové odpovědi obsahují o 18 % méně omylů, což z něj dělá dosud nejvěcnější model OpenAI.
Přímo v rozhraní ChatGPT navíc systém nově nastíní svůj plán, jak bude požadavek řešit. Uživatel mu pak může v průběhu generování dát pokyn ke změně kurzu. OpenAI se věnovala i bezpečnosti u verze Thinking. Nové testy ukazují, že model nemá tendenci maskovat své myšlenkové pochody, což umožňuje efektivní sledování jeho uvažování.
Model GPT-5.4 je dostupný pro firemní zákazníky a předplatitele plánů Team, Pro a Enterprise. Pro běžné uživatele zdarma zatím uvolněn nebyl, což potvrzuje strategii OpenAI zaměřit se na vysoce produktivní segment profesionálů a vývojářů.
Zdroj: techcrunch.com
Komentáře