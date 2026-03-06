OpenAI představuje GPT-5.4: ový model pro profesionály s obřím kontextem a vlastní „myslí“

Zdroj: Techcrunch

Společnost OpenAI představila svůj nejnovější základní model GPT-5.4, který označuje za svůj dosud nejschopnější a nejefektivnější nástroj pro profesionální práci, jako je programování nebo datová analýza. Novinka nepřichází pouze v jedné podobě, ale rovnou ve třech variantách: standardní, analytické (GPT-5.4 Thinking) a s vysokým výkonem (GPT-5.4 Pro), která je optimalizovaná pro maximální produktivitu.

OpenAI spouští svůj nejchytřejší model GPT-5.4

Jedním z nejvíce ohromujících parametrů verze pro vývojáře (API) je velikost takzvaného kontextového okna, které dosahuje až 1 milionu tokenů. Jde o suverénně největší rozsah, jaký kdy OpenAI nabídla. V praxi to znamená, že modelu můžete „předhodit“ tisíce stran dokumentů nebo rozsáhlé programové kódy najednou a on v nich udrží přehled bez ztráty souvislostí.

Kromě kapacity se OpenAI zaměřila i na efektivitu. Model GPT-5.4 dokáže řešit stejné problémy s použitím výrazně menšího počtu tokenů než starší verze, což z něj činí zatím nejúspornější uvažující model firmy. To je klíčové pro rychlost odpovědí, i když cena za milion tokenů se u verze Pro zvýšila na 2,50 amerických dolarů.

Rekordy v právu i financích

O tom, že nejde jen o marketingové sliby, svědčí výsledky v odborných testech. GPT-5.4 dosáhl rekordního skóre 83 % v testu GDPval zaměřeném na znalostní práci a ovládl žebříček APEX-Agents, který testuje dovednosti v oblasti práva a financí. Podle Brendana Foodyho, šéfa společnosti Mercor, model vyniká při tvorbě komplexních výstupů, jako jsou finanční modely, právní analýzy nebo esteticky propracované prezentace.

chat gpt 4 5 1536x1024x

Zdroj: GPT

Zásadní novinkou je také nativní schopnost ovládat počítač. GPT-5.4 se výrazně lépe orientuje v desktopovém prostředí a dokáže efektivněji vydávat příkazy myší a klávesnicí napříč několika aplikacemi najednou.

Méně halucinací a transparentní „myšlení“

Věčný problém umělé inteligence – vymýšlení si faktů – se u GPT-5.4 podařilo opět potlačit. Pravděpodobnost chyby v jednotlivých tvrzeních je o 33 % nižší než u verze 5.2. Celkové odpovědi obsahují o 18 % méně omylů, což z něj dělá dosud nejvěcnější model OpenAI.

chat gpt 4 5 2566x1334x

Zdroj: Dotekomanie

Přímo v rozhraní ChatGPT navíc systém nově nastíní svůj plán, jak bude požadavek řešit. Uživatel mu pak může v průběhu generování dát pokyn ke změně kurzu. OpenAI se věnovala i bezpečnosti u verze Thinking. Nové testy ukazují, že model nemá tendenci maskovat své myšlenkové pochody, což umožňuje efektivní sledování jeho uvažování.

Model GPT-5.4 je dostupný pro firemní zákazníky a předplatitele plánů Team, Pro a Enterprise. Pro běžné uživatele zdarma zatím uvolněn nebyl, což potvrzuje strategii OpenAI zaměřit se na vysoce produktivní segment profesionálů a vývojářů.

