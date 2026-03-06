X spouští testování své samostatné chatovací aplikace

6. 3. 2026
X spouští testování své samostatné chatovací aplikace

Zdroj: Wikipedia

X měla být podle Elona Muska platformou pro všechno na jednom místě. Nyní ale společnost spouští testování samostatné chatovací aplikace X Chat. Množství funkcí i uživatelská základna jsou zatím omezeny.

Aplikace X Chat dorazila na iOS

Společnost X v pondělí spustila beta testování své nejnovější aplikace X Chat prostřednictvím platformy TestFlight. Aplikace je zatím dostupná pouze na operačním systému iOS, a to pouze pro omezenou uživatelskou základnu. Místa pro prvních tisíc testerů se kompletně zaplnila už během prvních dvou hodin. V současnosti už je kapacita navýšena na 5 tisíc uživatelů a brzy se bude dále rapidně rozšiřovat.

Ani počet funkcí v aplikaci prozatím nenadchne. Jeden z hlavních vývojářů aplikace se nechal slyšet, že pro společnost byl prioritou co nejdřívější začátek testování. V současnosti tak ještě chybí například hlasové hovory či žádosti o zprávy. Nejenom tyto funkce však již brzy dorazí.

Chatovací aplikace by měla disponovat koncovým (end-to-end šifrováním) a zaručovat tak vysokou bezpečnost a soukromí vašich zpráv. Bezpečnostní experti však nyní varují, že je služba méně bezpečná než například známý Signal. Aplikace X Chat zatím tyto výhrady nekomentovala. Co se týče verze pro systém Android, ta by měla dorazit již brzy.

Zdroj: techcrunch.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Dotekománie.cz

