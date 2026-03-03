První dojmy: Motorola Razr Fold útočí na špičku s masivními foťáky a rychlým nabíjením

Motorola Razr Fold; zdroj: Dotekománie
Barcelona je nádherná, ale my jsme tady kvůli téhle novince. Motorola není žádným nováčkem mezi skládačkami. Poprvé ale přináší konstrukci typu Fold, dosud měli jen skládačky typu Flip. Motorola Razr Fold byla sice poprvé k vidění už na veletrhu CES, my si ji ale s podrobnějším představením osahali až nyní na veletrhu MWC v Barceloně.
Jaká je Motorola Razr Fold?
Co se týče té tloušťky, opravdu překvapí, v otevřeném stavu měří pouze 4,55 mm a ve složeném stavu pak 9,89 mm. Ta sada fotoaparátů je opravdu docela masivní, u fotomodulu pak výrobce vyzdvihuje název Lytia. To jsou nové snímače pod Sony. Motorola se dále hodně chlubí spoluprací s Pantone. V praxi to znamená, že se snaží, aby i ty fotky vypadaly nejen barevně co nejlépe.
Celkem tu najdeme tři fotoaparáty, přičemž všechny mají rozlišení 50 Mpx. Ten hlavní snímač Sony LYTIA 828 je pak dokonce největším 50 Mpx snímačem společnosti Motorola. Jak fotí vám z prvních dojmů zatím nepovíme, ale DXOMARK ohodnotil novinku jako nejlepší skládací fotoaparát.
Musíme se podívat i na příkop (ohyb displeje). Je tady minimálně cítit, ale trochu vidět je. Musím říct, že v reálu to není tak hrozné jako na první pohled na kameře. Byly tam představeny i části systému, které opravdu budou fungovat i v takovém tom hands-free režimu. Zároveň tady mají i nové krycí sklo Gorilla Glass Ceramic 3. Oproti Samsungu zde máme také podporu stylusu.
Máme tam jedno z nejrychlejších nabíjení, ať už bezdrátového nebo drátového. Drátem můžete nabíjet výkonem 80 W a bezdrátově pak 50 W. Tam ale potřebujete speciální nabíječku. Potěší také nová křemíková baterie a tak se kapacita zastavila na krásných 6000 mAh. Ještě před představením Honor Magic V6 by to byla nejspíš největší kapacita v ohebném telefonu typu Fold.
Hnacím motorem není úplně ten nejvýkonnější čip současnosti, ale máme tu za nás stále skvělou volbu v podobě Snapdragon 8 Gen 5.
Za 50 000 se myslím, že se Motorola opravdu nemá za co stydět. Do Česka dorazí ve druhém čtvrtletí roku 2026. V prodeji budou dvě edice, jak můžete vidět níže.
- Razr Fold bude k dispozici za cenu 49 999 Kč
- Razr Fold, součást kolekce FIFA World Cup 26, za cenu 59 999 Kč
Specifikace Motorola Razr Fold
- displej:
- vnitřní: 8,09 palců, 2K LTPO, poměr stran 8:7,2, rozlišení 2484 x 2232 pixelů, 120 Hz, až 6200 nitů
- vnější: 6,6 palců, pOLED, poměr stran 21:9, rozlišení 2520 x 1080 pixelů, 165 Hz, až 6000 nitů, Corning Gorilla Glass Ceramic 3
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X + RAM Boost
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA , f/1,6 , 2,44 µm Ultra Pixel , Omni-directional All-pixel focus , 3,5° OIS , Multi-spectral 3-in-1 light sensor , Dolby Vision recording )
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, ohnisková vzdálenost 12 mm , 1,28 µm Quad Pixel , zorné pole 122° , f/2,0 , Auto focus , Macro )
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x optický zoom a 100x Super Zoom , Sony LYTIA 600 , ohnisková vzdálenost 71 mm , 1,6 µm Quad Pixel , Macro , OIS )
- přední: 32 Mpx (vnější, 1,28 µm Quad Pixel , f/2,4 ) + 20 Mpx (vnitřní, 1,22 µm Quad Pixel , f/2,4 )
- Odolnost: IP48 a IP49
- Čtečka: čtečka otisků prstů
- Audio: Stereo reproduktory s Dolby Atmos , ladění Sound by Bose
- Konektivita: 5G Sub-6 , 4G LTE , 3G , 2G , GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC , USB Type-C
- rozměry a hmotnost:
- Otevřený: 144,46 x 160,05 x 4,55 mm
- Zavřený: 160,05 x 73,6 x 9,89 mm
- hmotnost 243 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh , 80W TurboPower nabíjení , 50W bezdrátové nabíjení , 5W reverzní nabíjení
