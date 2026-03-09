Anketa: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

• 9. 3. 2026#Aplikace
Anketa: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Zdroj: DALL·E

Někdy i takové restartování mobilu může pomoci vyřešit nějaký problém. Proto jsme se ptali, jak často tuto činnost děláte. Výsledky nás celkem překvapily, jelikož jen menšina nikdy nerestartuje smartphone. Na druhou stranu asi třetina tak činí pravidelně. Pokud to ale vezmeme s nějakou pravidelností, tak se jedná nadpoloviční část hlasujících.

  • Nikdy / téměř nikdy: 12,7 %
  • Jen když se objeví problém: 28,9 %
  • Zhruba jednou za měsíc: 25,7 %
  • Pravidelně (týdně nebo častěji): 32,7 %

Nová anketa

Na každou věc aplikaci? Nebo se raději držet jen u pár aplikací a zbytek řešit za pochodu? Tentokrát se ptáme, kolik máte nainstalovaných aplikací ve svém mobilu či tabletu. Nepočítáme předinstalované od výrobce.

💡ANKETA: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Dřívější ankety

