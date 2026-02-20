Realme P4 Lite: Základní model s odolností a velkou baterií

Zdroj: Realme
Realme již představilo několik novinek v rámci série P, ale nyní přidává další, která dostala označení Realme P4 Lite. V tomto případě se ale jedná o LTE mobil, tedy chybí podpora mobilních sítí páté generace.
Aspoň velká baterie
Rovnou na začátek můžeme říci, že Realme P4 Lite je spíše základní model, který asi osloví zejména svou baterií, která má kapacitu 6300 mAh, přičemž tloušťka je pod osm milimetrů. Je zde i certifikace MIL-STD-810H a také IP54. Sice tedy nevydrží ponoření do kapaliny, ale na druhou stranu odolá dešti a trochu náročnějším podmínkám.
Že se šetřilo, jde poznat hlavně u displeje, který má jen HD+ rozlišení. Navíc jas není nějak vysoký, byť se jedná o 90Hz panel. O výkon se zde stará UNISOC T7250 z roku 2024, takže nelze očekávat nějaké zázračné výkony. V případě fotografické výbavy je zde naprosté minimum. Firma dokonce ani neuvádí specifikace kolem sekundárního snímače na druhé straně.
Realme P4 Lite je skutečně jen základní mobil, kde je cena nastavená u nejnižší varianty v přepočtu cca na 2 300 Kč, což je relativně dobrá částka na danou výbavu. Kdy dorazí do Evropy, zatím nevíme.
Specifikace Realme P4 Lite
- displej: 6,74 palců, 720×1600 HD+, 90 Hz, dotyková frekvence až 180 Hz, jas 563 nitů, 16,7 milionu barev, kontrast 1500:1, 83,5 % NTSC, 90,4 % screen-to-body ratio
- procesor: UNISOC T7250 (12 nm, 8 jader, až 1,8 GHz), Mali G57 MP1 @ 850 MHz GPU
- RAM: 4/6 GB (až 18 GB dynamická RAM)
- úložiště: 64/128 GB
- Operační systém: Android 15, realme UI
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, OV13B10, f/2,2, 27 mm, 76,5° FOV, 4P)
- přední: 5 Mpx (SC520CS, f/2,2, 27 mm, 76,6° FOV, 3P)
- boční čtečka otisků prstů
- IP54, MIL-STD-810H
- Lineární reproduktor (OReality Audio, Single-mic potlačení hluku)
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5,2, GPS (L1), GLONASS (G1), Beidou (B1I), Galileo (E1), USB-C
- rozměry a hmotnost: 167,20 x 76,60 x 7,94 mm, 201 gramů
- baterie a nabíjení: 6300 mAh (typ) / 6235 mAh (min), 15W VOOC nabíjení
