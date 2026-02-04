Apple interně spoléhá na Anthropic, přesto uzavřel partnerství v oblasti AI s Google

Zdroj: GPT
Podle nových informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg je Apple v širokém měřítku závislý na technologii společnosti Anthropic. I přesto ale uzavřel oficiální partnerství v oblasti umělé inteligence s Googlem. Co rozhodlo? Peníze.
Anthropic jako neviditelný motor Applu
Mark Gurman, známý technologický reportér a tipér s bohatou sítí zdrojů uvnitř Applu, se v rozhovoru pro TBPN podcast nechal slyšet, že společnost Apple „momentálně běží na Anthropicu“. Z jeho slov vyplývá, že Anthropic hraje klíčovou roli v interním vývoji Applu. Od nástrojů pro produktové týmy až po nasazení vlastních verzí AI modelu Claude, které běží na serverech Applu. Nejde tedy jen o testování nebo experimenty, ale o integraci hluboko do vývojového procesu.
Proč tedy Google?
Zajímavostí je, že Apple původně plánoval strategické AI partnerství právě s firmou Anthropic. Podle Gurmana jednání zkrachovala kvůli vysokým finančním nárokům. Anthropic požadoval několik miliard dolarů ročně, přičemž smlouva měla umožnit i postupné zdvojnásobení poplatků.
Naproti tomu dohoda s Googlem, která nakonec vznikla, má Apple stát přibližně jednu miliardu dolarů ročně, tedy násobně méně. Důvodem, proč Apple zpočátku upřednostňoval alternativy jako Anthropic nebo OpenAI, byla údajně nejistota ohledně prodloužení stávající dohody s Googlem týkající se výchozího vyhledávače Safari. Apple si tak připravoval půdu pro jiné varianty.
Dvě AI strategie: veřejná vs. interní
Celá situace poukazuje na rozdělenou AI strategii Applu. Na veřejnosti a pro uživatelsky orientované produkty (například Siri, Apple Intelligence nebo rozšíření iOS) se Apple spoléhá na partnery jako Google. Ve vnitřních procesech a vývoji produktů se však zřejmě spoléhá více na vlastní infrastrukturu založenou na technologii Anthropic. To potvrzuje i informace od Gurmana, že Apple provozuje vlastní, upravené verze Claude pravděpodobně přizpůsobené pro interní potřeby a specifika platformy Apple.
Zdroj: 9to5mac.com
