TCL dokončuje levnou novinku K70 Power

TCL dokončuje levnou novinku K70 Power2026-02-04T13:33:32+01:00
• 4. 2. 2026#Android #Smartphony

TCL K70 Power | Zdroj GSMArena

Celkem tři zařízení v rámci nové řady K70 má rozpracované čínská společnost TCL, která je zanedlouho přinese na mobilní trh. Nejvíce informací o sobě nyní prozrazuje novinka s přívlastkem Power a moc daleko není ani základní model K70. V pozdější době můžeme ještě očekávat nejlevnějšího zástupce s označením K70 SE.

Nezajímavý základ

TCL K70 Power disponuje 6,8palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží čipová sada Helio G100 Turbo od MediaTeku. Vedle 256GB interního úložiště bude na výběr 4/8GB operační paměť RAM. Navíc nechybí ani slot pro paměťovou microSD kartu. O výdrž se postará 6 500mAh článek baterie podporující technologii rychlého 33W nabíjení.

K70 Power 3 720x720x K70 Power 1 720x720x K70 Power 2 720x720x K70 Power 4 720x720x

TCL K70 Power | Zdroj GSMArena

Přední otvor pro selfie kamerku zabere obyčejný 8MPx snímač, zatímco záda ponesou dva objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx senzorem. I přes chybějící podporu 5G sítí může většinu potěšit technologie NFC, certifikace odolnosti IP64, 3,5mm audio jack, boční skener otisků prstů nebo stereo reproduktory s technologií DTS.

K70 Power 5 720x720x K70 Power 10 720x720x K70 Power 7 720x720x K70 Power 12 720x720x

TCL K70 Power | Zdroj GSMArena

Druhý model TCL K70 sice získá stejný čelní panel a procesor, ale případní majitelé si budou muset vystačit s menší 5 200mAh baterií a jedinou paměťovou konfigurací (4/128 GB).

U posledního zástupce K70 SE lze momentálně zmínit pouze jednu variantu paměti (4/64 GB). Co se týče prodejních cen, K70 Power v modré či šedé barvě pořídíte od cca 4 259 Kč. Základní přírůstek TCL K70 po přepočtu vyjde zhruba na 3 297 Kč.

K70 800x800x K70 Power 6 720x720x

TCL K70 a K70 Power | Zdroj GSMArena

Zdroj: gsmarena.com

