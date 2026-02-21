Samsung má nové Bixby, ale i tak krouží kolem nás

Samsung má nové Bixby, ale i tak krouží kolem nás
21. 2. 2026

Samsung Bixby; Zdroj Dotekománie.cz

V poslední době se objevilo několik spekulací, že budoucí Siri dostane chatovací rozhraní a bude tak působit více jako běžný AI chatbot ve stylu ChatGPT nebo Gemini. Zatím ale čekáme na modernější verzi, která se zase odložila. Mezitím se ozývá Samsung s novou verzí svého vlastního asistenta Bixby.

Bixby v novém

Samotná aktualizace asistenta Bixby nabízí přirozenější konverzaci, kdy asistent se snaží pochopit požadavek v kontextu mobilu, případně co je na něm zapnuté nebo se v něm děje. Můžete si to představit tak, že popíšete problém, Bixby se pokusí pochopit kontext ve spojení s mobilem a hned rovnou nabídne například možnost změny konkrétního nastavení.

Samsung Mobile Samsung Introduces the New Bixby in One UI 85 Main1 final 1000x657x

Zdroj: Samsung

Druhé vylepšení, které Samsung zmiňuje, je vyhledávání na webu v reálném čase. Samotné výsledky na dotaz se pak zobrazují v rozhraní Bixby. Společnost hlavně vyzdvihuje to, že se neotevírá další aplikace a získávání informací je přirozenější.

Samsung Mobile Samsung Introduces the New Bixby in One UI 85 Main2 final 1000x657x

Zdroj: Samsung

Tento postupný vývoj je sice vítaný, ale zatím se jedná o beta verzi v rámci One UI 8.5, přičemž nedošlo k nějakému rozšíření k nám, nebo přidání podpory. Samsung zmiňuje, že nová verze je jen pro vybrané trh. Ty nejbližší jsou Polsko a Německo. Zde asi nikdy nemusíme čekat podporu pro češtinu, nebo v nějakém krátkém časovém horizontu. Pokud vám ale nedělá problém jiný jazyk, možní novinku využijete.

Zdroj: tisková zpráva

