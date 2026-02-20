Google testuje Project Toscana pro Pixely a Chromebooky

Zdroj: Dotekomanie.cz
V tuto chvíli většina výrobců používá pro biometrické ověření otisk prstu, případně se nabízí jen rozpoznání obličeje jako náhrada, přičemž se jedná o komplikovanou technologii. V této kategorii je hlavním hráčem Apple, který se dobrovolně vzdal čtečky otisků prstů. Smartphony Pixel ale mají obojí, byť rozpoznání obličeje není tak dokonalé.
Project Toscana
Právě mobily Pixel mají velmi pokročilé rozpoznání obličeje, které je dostatečně bezpečné i na používání u bankovních aplikací. Ostatně má všechny potřebné certifikace. Největší slabinou je ale nutnost mít dobré osvětlení pro rozpoznání obličeje. Důvod je jednoduchý. Současné řešení nemá k dispozici infračervenou technologii, proto nefunguje v noci.
Nějakou dobu se ale objevují nejrůznější informace o tom, že si Google pohrává s pokročilejší technologií. Konkrétně se má jednat o Project Toscana a dle dostupných informací se již nyní testuje na reálných smartphonech. Právě zdroj informace potvrzuje, že testoval zařízení s jedním otvorem pro přední kameru a i v náročných světelných podmínkách vše fungovalo velmi dobře, přesně a rychle. Samotný displej měl ale jen jeden otvor.
Project Toscana se netestuje jen na mobilech, jsou zde i Chromebooky, kde se testuje. Není moc jasné, co je základem technologie, ale předpokládá se, že se Googlu podařilo zkombinovat současnou technologii s infračervenou, přičemž není nutné dělat tak velký výřez v displeji jako na iPhonech.
Je docela pravděpodobné, že je zde základem jakoby běžný foťák a někde pod displejem jsou umístěny infračervené zářiče pro mapování obličeje. Netušíme, jestli se novinka dostane do série Pixel 11, ale je to pravděpodobné. Současně to ale asi neznamená, že by se Google zbavil čtečky otisků prstů pod displejem.
