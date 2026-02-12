Podcast: Smršť 20 novinek od Applu. Překoná ohebný iPhone legendární čip M1? PODCAST

V dnešní epizodě se podíváme na spekulacemi nabitý rok 2026 u Applu. Mluví se o více než 20 novinkách! Rozebereme očekávaný ohebný iPhone, novou generaci čipů M5 a M6, i to, zda se konečně dočkáme chytré Siri s Gemini od Googlu. Probereme také změny v designu MacBooků, nové Apple Watch a budoucnost chytré domácnosti. Je se na co těšit, nebo nás Apple jen „vytuněnými“ detaily spíše unudí?

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

