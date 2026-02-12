Oblíbené Oppo Find X9 dorazilo do Česka v krásné barva Velvet Red

Oblíbené Oppo Find X9 přichází v nové exkluzivní barvě Velvet Red, která mu dodává ještě luxusnější vzhled. Červená varianta je přitom skutečnou limitkou – k dispozici jsou jen desítky kusů. Od dnešního dne ji pořídíte u Mobil Pohotovosti, kde navíc můžete využít slevu 5 000 Kč.
Oppo Find X9 dorazil na trh těsně před Vánoci spolu s modelem Find X9 Pro a okamžitě se z něho stal trhák – oba modely se vyprodaly během několika hodin. A není divu, jde o skvěle vybavené telefony, se špičkovými fotoaparáty, obří baterií a především s velmi agresivní cenovkou. Novinky nabízela exkluzivně Mobil Pohotovost, a to se zaváděcí slevou až 7 tisíc.
Oppo Find X9 v nové Velvet Red
Dobrou zprávou je, že sleva stále platí a využít ji můžete i na novou variantu Velvet Red, takže Oppo Find X9 vás vyjde jen na 19 990 Kč (běžně 24 990 Kč).
Za tuto cenu dostanete skvělou výbavu v čele s obří 7025mAh baterií, 80W nabíjením, skvělým 120Hz AMOLED displejem s ultrazvukovou čtečkou otisků, vlajkovým procesorem Dimensity 9500, 12GB RAM a v neposlední řadě špičkovým trojitým 50+50+50Mpx fotoaparátem s až 120x zoomem, na jehož vývoji se podílela fotografická firma Hasselblad. Součástí fotosoustavy je také laserové ostření a multispektrální senzor pro přesné zachycení barev.
Oppo Find X9 Pro se slevou 7 tisíc
U vybavenějšího Oppo Find X9 Pro pak můžete využít dokonce sedmitisícovou slevu, po které vychází na 24 990 Kč (běžně 31 990 Kč). Oproti svému sourozenci nabídne ještě špičkovější fotoaparát hlavně díky 200Mpx teleobjektivu, větší a lepší displej díky variabilní 120Hz frekvenci, vyšší 16GB RAM a především pak ještě lepší výdrž díky 7 500mAh baterii.
- Oppo Find X9 za 19 990 Kč (běžně 24 990 Kč)
- Oppo Find X9 Pro za 24 990 Kč (běžně 31 990 Kč)
