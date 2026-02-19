V dnešním díle podrobně rozebíráme kontroverzní novinku – příchod reklam do placené verze ChatGPT a jak se k tomu staví konkurence jako Anthropic či Google. Podíváme se na interiér prvního elektrického Ferrari, pod kterým je podepsán legendární Jony Ive, a probereme ambiciózní plány Elona Muska na vlastní Starlink telefon, který by mohl zatopit klasickým operátorům. Na závěr nás čekají novinky ze Spotify, včetně chytré funkce pro propojování audioknih s fyzickým textem, a praktická vychytávka pro nahrávání hovorů na Androidu.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Přemysl Vaculík a Michal Král.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.
Kde podcast poslouchat:
Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:
- Spotify zde, na tomto odkazu
- Soundcloud zde, na tomto odkazu
- Youtube zde, na tomto odkazu
- Youtube Music zde, na tomto odkazu
- Apple Podcasts zde, na tomto odkazu
- YouRadio talk zde, na tomto odkazu
- Seznam Podcasty.cz zde, na tomto odkazu
Předchozí díly
- Podcast: Čalamáda týdne – Oficiální sňatek Siri s Gemini a velký test české 5G
- Podcast: Konec lhaní o věku? ChatGPT vás prokoukne a Apple zřejmě změní cyklus
- Podcast: Prsten místo hodinek – Revoluce v biometrice, nebo jen drahá hračka?
- Podcast: Smršť 20 novinek od Applu. Překoná ohebný iPhone legendární čip M1?
Komentáře