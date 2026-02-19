Podcast: Konec čistého ChatGPT. Starlink Phone. Nahrávání hovorů je ZPĚT! PODCAST

V dnešním díle podrobně rozebíráme kontroverzní novinku – příchod reklam do placené verze ChatGPT a jak se k tomu staví konkurence jako Anthropic či Google. Podíváme se na interiér prvního elektrického Ferrari, pod kterým je podepsán legendární Jony Ive, a probereme ambiciózní plány Elona Muska na vlastní Starlink telefon, který by mohl zatopit klasickým operátorům. Na závěr nás čekají novinky ze Spotify, včetně chytré funkce pro propojování audioknih s fyzickým textem, a praktická vychytávka pro nahrávání hovorů na Androidu.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Přemysl Vaculík a Michal Král.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

