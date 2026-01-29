Víme podrobnosti ohledně přepracované Siri s Gemini v pozadí, je blíže, než si myslíme. Rozebereme také novou strategii OpenAI, která u ChatGPT zavádí přísné ověřování věku na základě chování uživatelů. A na závěr se mrkneme do budoucnosti na první spekulace o iPhonu 18 Pro, který by mohl přinést nečekané změny v designu Dynamic Islandu a senzorech pod displejem.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Miroslav Růžička.
