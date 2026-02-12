Sony představuje WF-1000XM6: Sluchátka s 25% lepším potlačením hluku

Zdroj: Sony
Některé společnosti mají trochu problém s názvy, jiné se tím vůbec netrápí a zachovávají u produktů něco jako kódové označení. Sony je toho příkladem a dnešní novinka to v podstatě potvrzuje. Dnes jsme se dočkali uvedení bezdrátových sluchátek Sony WF-1000XM6.
Sony WF-1000XM6
U této novinky se společnost na první místě chlubí lepším potlačením okolního hluku. Konkrétně mají být o 25 % lepší než předchozí model. K tomuto vylepšení pomohl nový procesorům HD Noise Cancelling Processor QN3e a V2, adaptivnímu optimalizátoru potlačení hluku a 4 mikrofonům v každém sluchátku. Vylepšení se také dotklo telefonních hovorů, kde se používá AI beamforming a redukce šumu s AI.
U sluchátek došlo k 1,5násobnému zvětšení Bluetooth antén, takže mají mít lepší a stabilnější připojení k zařízení. Došlo i na větší použití recyklovaných materiálů a jsou kompatibilní s Gemini a hlasovou aktivací.
Sluchátka mají certifikaci IPX4, takže by měla vydržet například v lehkém dešti. O nabíjení se mimo jiné stará i bezdrátová technologie. Na jedno nabití mají poskytnout 8 hodin přehrávání hudby s aktivním potlačením hluku. Bez této funkce pak zvládnou 12 hodin. O konektivitu se stará Bluetooth 5.3 a nabízí se kodeky SBC, AAC, LDAC a LC3.
Model WF-1000XM6 je k dispozici v černé a platinově stříbrné barvě od dnešního dne za doporučenou maloobchodní cenu 7 490 Kč.
