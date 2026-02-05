Podcast: Prsten místo hodinek – Revoluce v biometrice, nebo jen drahá hračka? PODCAST

Vyměníte své chytré hodinky za elegantní prsten? V dnešním díle se podrobně podíváme na fenomén smart rings. Probereme, jak si správně vybrat velikost pomocí testovacích sad, proč je pro někoho měření spánku prstenem pohodlnější než hodinkami a která česká značka nabízí zajímavou alternativu k drahým modelům. Dozvíte se také, jak je to s placením prstenem i bez nabité baterie a jestli nás v budoucnu nečekají spíše chytré brýle.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Michal Král.

    Přemysl Vaculík

    Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

