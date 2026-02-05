Vyměníte své chytré hodinky za elegantní prsten? V dnešním díle se podrobně podíváme na fenomén smart rings. Probereme, jak si správně vybrat velikost pomocí testovacích sad, proč je pro někoho měření spánku prstenem pohodlnější než hodinkami a která česká značka nabízí zajímavou alternativu k drahým modelům. Dozvíte se také, jak je to s placením prstenem i bez nabité baterie a jestli nás v budoucnu nečekají spíše chytré brýle.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Michal Král.
