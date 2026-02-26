Podcast: Předplatné pod drobnohledem – Jak se ztratit v digitálním oceánu PODCAST

• 26. 2. 2026#Ostatní #Podcast
Podcast: Předplatné pod drobnohledem – Jak se ztratit v digitálním oceánu

V dnešním díle se kluci podrobně podívají na novinku Apple Creator Studio – balíček aplikací, který slibuje revoluci v kreativní tvorbě, ale možná je spíš chytrou pastí na studenty a nové uživatele. Probereme, jestli se vyplatí přejít z Adobe na Apple ekosystém a jakou roli v tom hraje nová Apple Intelligence. Tím to ale nekončí! Podíváme se na naše vlastní bankovní výpisy a spočítáme, kolik nás měsíčně stojí všechna ta „drobná“ předplatná od Alzy přes YouTube až po AI asistenty jako Gemini nebo Perplexity. Jak z toho ven a kdy už je toho prostě moc?

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

