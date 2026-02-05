Spotify zavádí překlady textů písní, náhledy i offline přístup pro prémiové uživatele

Zdroj: Dotekománie
Spotify oznámilo sérii nových funkcí pro zobrazení textů písní. Uživatelé po celém světě se tak mohou těšit na překlady, náhledy textů přímo v přehrávači a možnost číst texty i offline.
Překlady textů na Spotify konečně globálně
Funkce překladů textů byla na Spotify poprvé představena už v roce 2022, ale dosud byla dostupná jen ve vybraných zemích. To se nyní mění. Překlady se začínají celosvětově šířit mezi bezplatnými i prémiovými uživateli. V aplikaci Spotify přibude nová ikona v sekci s texty písní. Po jejím klepnutí se zobrazí překlad, pokud je dostupný – a to automaticky na základě jazyka zařízení.
Další novinkou jsou tzv. náhledy textů, které budou rovněž dostupné pro všechny uživatele po celém světě. Spotify přidává kompaktní zobrazení textu přímo mezi název skladby a obal alba, takže už nebude nutné otevírat celou obrazovku s textem.
Tato funkce přináší jednodušší a rychlejší způsob, jak sledovat text písně během poslechu. Ideální pro příležitostné nahlédnutí bez přerušení poslechového zážitku.
Offline texty pro Spotify Premium
Prémioví uživatelé se dočkali dalšího vylepšení. Spotify nyní umožňuje stáhnout nejen skladby, ale i jejich texty. Při stahování alb nebo playlistů se automaticky uloží i odpovídající texty, které pak lze prohlížet i bez připojení k internetu.
Tato funkce je ideální na cesty nebo do oblastí s omezeným přístupem k síti, například při cestování v letadle nebo v zahraničí.
