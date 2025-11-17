OPPO představilo Reno15 a Reno15 Pro

Zdroj: Oppo
Oppo představilo dva nové modely v rámci série Reno, přičemž vybavenější vypadá vskutku zajímavě, zejména díky bezdrátovému nabíjení, ale není to jediná zajímavá specifikace. Novinky se jmenují Reno15 a Reno15 Pro.
Slušná střední třída
Mobily Reno15 a Reno15 Pro mají některé specifikace společné, jako je například procesor. Zde se o výkon stará Dimensity 8450, takže se mobily staví do vyšší střední třídy. I fotografická výbava je podobná. Oba mobily mají na zadní straně sestavu 200+50+50, přičemž nechybí optická stabilizace obrazu a periskopický telefoťák.
Reno15 je menší mobil, zatímco Reno15 Pro má 6,78palcovou úhlopříčku. Oba panely jsou ploché a dosahují až na 3600 nitů. Jen i verze Pro je k dispozici variabilní obnovovací frekvence. Mobily také splňují certifikace IP66, IP68 a IP69. Reno15 se může pochlubit 6200mAh baterií, Reno15 Pro má pak 6500 mAh. Jen u verze Reno15 Pro je k dispozici ještě rychlé bezdrátové nabíjení.
Reno15 má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu na 8 800 Kč, Reno15 Pro pak začíná na cca 10 900 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Kdy se dostanou do Evropy, zatím nevíme.
Specifikace
|OPPO Reno15
|OPPO Reno15 Pro
|displej:
|6,32 palců, 2640 × 1216 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, Crystal Shield Glass, až 3600 nitů
|6,78 palců, 2772 x 1272 pixelů (1.5K), OLED, 1-120Hz, Crystal Shield Glass, až 3600 nitů
|procesor:
|Dimensity 8450
|RAM:
|12/16GB LPDDR5X RAM
|úložiště:
|256/512 GB nebo 1TB UFS 3.1
|Operační systém:
|Android 16 + ColorOS 16
|Dual SIM / Mobilní sítě:
|5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4
|Foťáky:
|Zadní: 200 MPx (f/1.8, OIS), 50 MPx 112º (f/2.2), 50 MPx 3,5x preiskopický (OIS, f/2.8). Přední: 50 MPx (f/2.0)
|Zadní: 200 MPx (f/1.8, OIS), 50 MPx 116º (f/2.0), 50 MPx 3,5x periskopický (OIS, f/2.8). Přední: 50 MPx (f/2.0)
|Zabezpečení/Senzory:
|čtečka otisků prstů v displeji, infra
|Audio:
|USB Type-C audio, stereo
|Odolnost/IP:
|IP66 + IP68 + IP69
|Konektivita (navigace, port):
|Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0, NFC
|rozměry a hmotnost:
|151,21 × 72,42 × 7,99 mm; 187 gramů
|161,26 × 76,46 × 7,65 mm; 205 gramů
|baterie a nabíjení:
|6200mAh + 80W USB C
|6500mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: fonearena.com
