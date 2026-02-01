Redmi Note 15; zdroj: Dotekománie
Xiaomi letos v lednu představilo hned pět nových modelů v rámci řady Redmi Note 15. Dnes se v recenzi podíváme na ten nejdostupnější a to model Redmi Note 15 bez jakéhokoliv přídomku. Jeho cenovku začíná v akcích již mírně nad čtyřmi tisíci, a tak jsem byl sám zvědavý, jak mobil za tyto peníze vypadá v roce 2026. A už předem naznačím, že jsem byl příjemně překvapen.
Konstrukce
Základní Redmi Note 15 je příjemný, lehký a tenký telefon. Design čelní strany jakoby stále vycházel z tehdejších top modelů Samsungu z mírně zaoblených panelů. Za mě jakkoliv je to trochu okoukané, tak to pořád vypadá dobře. Potěšila mě nízká hmotnost. Na svoji velikost a úhlopříčku 6,77 palce je totiž 183,7 gramu vskutku příznivá hodnota.
Hlavní rám zařízení je plastový, což u telefonu s touto cenovkou je přijatelný kompromis. Konstrukce stále působí pevně a kvalitně. Do ruky padne telefon skvěle a na stole se ani neviklá díky symetrickému modulu fotoaparátu umístěným na střed.
Nám na test dorazila světle modrá barevná verze, ale v prodeji je také fialová a černá. Záda jsou matná a tak nechytají otisky prstu. Čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji a funguje spolehlivě.
Odolnost je zde pouze základní, a to s certifikací IP64. To znamená, že ponoření do vody či silný proud telefon nezvládne, ale měl by vydržet stříkající vodu z jakéhokoli směru. Samotné krycí sklo by pak také mělo přežít nějaký ten pád, to jsme ale nevyzkoušeli ani omylem. Podle výrobce „dokáže odolat pádům z výšky 1,8 metru na mramor“. Na sklo je z výroby aplikovaná plastová fólie.
Ani jsem to nečekal, ale máme tu dokonce i stereo reproduktory. To je velmi příjemné zjištění, protože je kolikrát nemají ani dvakrát dražší telefony. Zde jsou a hrají na svoji třídu solidně. Není to úplně vyvážené a je znát, že jeden repráček je slabší, ale v této kategorii telefonů se na Redmi Note 15 nemůžu zlobit.
Displej
Zobrazovací panel mě též příjemně překvapil. Jedná se o kvalitní AMOLED panel s maximálním jasem v HDR špičce až 3200 nitů. Máme tu také obnovovací frekvenci 120 Hz a rozlišení 2392×1080. Tyto parametry rozhodně nejsou samozřejmost na tuto třídu a konkurence v této cenové hladině občas ještě nabízí nižší rozlišení, pouze IPS panel či nižší obnovovací frekvenci. Zde je však na displej radost pohledět. Potěší také průstřel pro přední kamerku, nebo poměrně tenké rámečky. Někoho může zklamat zaoblení.
Hardware
Hnacím motorem je MediaTek Helio G100-Ultra a zatímco doteď jsem primárně chválil, zde už budu asi trochu kritičtější. Tady se plně projevuje rozdíl mezi telefonem s cenovkou kolem 4,5 tisíce a dražšími. Redmi Note 15 totiž není žádný trhač asfaltu, ba naopak. Procesor je pomalejší a tak si zkrátka na načtení aplikace chvilku počkáte.
Chcete si rychlost otevřít Spotify? Pokud není aplikace v operační paměti, trvá to pár sekund. Chcete rychle vyfotit momentku? Otevření fotoaparátu také chvilku zabere. Pokud nemáte srovnání s dražšími telefony, kde je to okamžité, možná si toho ani tolik nevšimnete. Mě to ale i po necelých dvou týdnech aktivního používání poměrně vadilo. Aplikace totiž ani nezůstávají v operační paměti tak dlouho, takže se často znovu načítají a to je prostě hodně vidět. Testovali jsme přitom verzi s 8GB pamětí, můžete mít i 6GB verzi. Částečně pomůže alespoň rozšíření virtuální paměti v nastavení z výchozích čtyř na osm gigabajtů.
Na druhou stranu musím pochválit, že jakmile se aplikace už načte, vše je většinu času plynulé. Oni i samotné animace v systému jsou plynulé. Vzhledem k ceně je pak vcelku logické, že je telefon pomalejší, jen jsem to musel vypíchnout, že tady se rozhodně pozná nižší cenovka.
Zkoušel jsem i nějaké hry, a tohle vcelku logicky není úplně herní mašina. Nejsem velký hráč, ale pustil jsem GTA Vice City Definitive edition a po výrazném snížení rozlišení a efektů je hra celkem hratelná, jakkoliv obraz už není úplně ostrý. NFS No Limits běhá však kupodivu bez problémů stejně jako Minecraft. Takže na nenáročné hraní může Redmi Note 15 stačit. Výsledky benchmarku můžete vidět výše, opravdu to není žádná hitparáda.
Nepotěší absence 5G sítí, to má až vyšší model Redmi Note 15 5G, který ale není stejný, má například ještě vyšší odolnost nebo paradoxně menší baterii. Naopak tu máme infračervený port pro ovládání nejen domácí elektroniky, což mám rád a zas tak často se to už nevidí.
Úložiště má v základní verzi 128 GB, a můžete si připlatit také za 256GB verzi. Na druhou stranu telefon má stále slot na paměťové karty microSD, takže připlácení bude dávat smysl spíš kvůli větší operační paměti.
Specifikace Redmi Note 15
|Redmi Note 15 5G
|Redmi Note 15
|displej
|6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
|procesor
|Snapdragon 6 Gen 3 (8 jader, až 2,4 GHz)
|MediaTek Helio G100-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
|RAM
|6/8/12 GB
|6/8 GB
|úložiště
|128/256 GB
|Operační systém
|Xiaomi HyperOS
|Dual SIM
|Nano SIM + Hybridní slot
|Foťáky
|
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC
|4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
|odolnost
|IP66
|IP64
|rozměry a hmotnost
|164 × 75,42 × 7,35 mm, 178 gramů
|164,03 × 75,42 × 7,94 mm, 183,7 gramů
|baterie a nabíjení
|5520 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
|6000 mAh, 33W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
Výdrž baterie
Uvnitř máme baterii o kapacitě 6000 mAh, což je opravdu krásná hodnota. V praxi mi telefon opravdu vždy vydržel dva dny mého používání a to jsem ho nešetřil. Na tři dny už to za mě není, ale nenáročný uživatel se možná dostane i na tuto hodnotu.
Fotoaparát
Na zádech to sice vypadá, že tam máme několik fotoaparátů, ale ve skutečnosti je tam jen jeden použitelný snímač. Tím je hlavní 108Mpx fotoaparát bez optické stabilizace se clonou f/1.7. Ten doplňuje už jen hloubkový 2Mpx snímač, který jen pomáhá při tvorbě portrétních snímků s rozmazaným pozadí.
Výsledné snímky jsou průměrné a tak nějak odpovídají telefonu s touto cenovkou. Nelze čekat zázraky, HDR občas funguje překvapivě dobře, jindy ale zklame a na fotce jsou přesvícené části. Telefon také nabízí díky vyššímu rozlišení teoreticky bezztrátové trojnásobné přiblížení a na něj lze jedním klikem přepnout v rozhraní fotoaparátu. Níže můžete vidět dva příklady.
Video telefon nahrává maximálně ve FullHD (1080p) při 60 snímcích za sekundu. V tomto režimu ale zcela chybí jakákoliv stabilizace, takže video je hrozně rozklepané. Při 30 snímcích za sekundu ale funguje a video je celkem použitelné.
Software
Jakkoliv je tu s námi Android 16 už půl roku, Redmi Note 15 přichází na trh s Androidem 15. To je škoda, nicméně podpora je na telefon za čtyři tisíce velmi dobrá. Xiaomi slíbilo celkem čtyři velké aktualizace a ty bezpečnostní mají pak chodit až do ledna 2032.
Software ale již z výroby obsahuje mnoho předinstalovaných aplikací a her třetích stran. Najdete tu tak aplikace jako Amazon Shipping, TikTok, LinkedIn, AliExpress, Temu a další. Nepotěší také fakt, že některé předinstalované aplikace jako Mi Prohlížeč nebo Get Apps vás několikrát týdně spamují v podstatě reklamními notifikace. Naštěstí při podržení prstu lze tyto notifikace vypnout a aplikace odinstalovat. Jen to je trochu práce navíc.
Překvapilo mě také, že systém oproti vyšším modelů postrádá určité efekty průhlednosti. Pozadí notifikační lišty je tak jen šedé.
Zhodnocení
Celkově shrnuto mě Redmi Note 15 příjemně překvapilo. Jasně, není to žádný trhač asfaltu a aplikace se načítají déle, ale to po něm za jeho cenu opravdu nikdo nemůže ani chtít. Naopak mě velmi potěšil kvalitní displej, skvělá výdrž baterie nebo přítomnost stereo reproduktorů. Softwarová podpora je vzhledem k cenovce nadprůměrná. Redmi Note 15 je také poměrně stylový lehký mobil.
Na druhou stranu výtku si zaslouží pouze jeden fotoaparát průměrné kvality, slabší záznam videa, nebo spousta předinstalovaných aplikací třetích stran.
Akční cenovka za základní paměťovou verzi se nyní pohybuje na 3980 Kč, což je vskutku příznivá cena. Za vyšší paměťovou verzi připlatíte zhruba pětistovku. Pokud jako nenáročný uživatel hledáte mobil, kde foťák pro vás nehraje prim, Redmi Note 15 může být zajímavou volbou.
Klady
- Příjemný, lehký a tenký telefon
- Kvalitní AMOLED displej s vysokým jasem a obnovovací frekvencí 120 Hz
- Stereo reproduktory
- Skvělá výdrž baterie (6000 mAh)
- Dobrá softwarová podpora (4 velké aktualizace, bezpečnostní aktualizace do 2032)
- Infračervený port
- Příznivá cena
Zápory
- Pomalejší procesor, delší načítání aplikací
- Průměrná kvalita fotoaparátu, pouze jeden použitelný snímač
- Spousta předinstalovaných aplikací třetích stran a reklamní notifikace
- Chybí 5G
