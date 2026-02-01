Recenze Redmi Note 15 – dostupný základ RECENZE

Redmi Note 15; zdroj: Dotekománie

Xiaomi letos v lednu představilo hned pět nových modelů v rámci řady Redmi Note 15. Dnes se v recenzi podíváme na ten nejdostupnější a to model Redmi Note 15 bez jakéhokoliv přídomku. Jeho cenovku začíná v akcích již mírně nad čtyřmi tisíci, a tak jsem byl sám zvědavý, jak mobil za tyto peníze vypadá v roce 2026. A už předem naznačím, že jsem byl příjemně překvapen.

Konstrukce

Základní Redmi Note 15 je příjemný, lehký a tenký telefon. Design čelní strany jakoby stále vycházel z tehdejších top modelů Samsungu z mírně zaoblených panelů. Za mě jakkoliv je to trochu okoukané, tak to pořád vypadá dobře. Potěšila mě nízká hmotnost. Na svoji velikost a úhlopříčku 6,77 palce je totiž 183,7 gramu vskutku příznivá hodnota.

Redmi Note 15 08 4032x2268x

Redmi Note 15; zdroj: Dotekománie

Hlavní rám zařízení je plastový, což u telefonu s touto cenovkou je přijatelný kompromis. Konstrukce stále působí pevně a kvalitně. Do ruky padne telefon skvěle a na stole se ani neviklá díky symetrickému modulu fotoaparátu umístěným na střed.

Nám na test dorazila světle modrá barevná verze, ale v prodeji je také fialová a černá. Záda jsou matná a tak nechytají otisky prstu. Čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji a funguje spolehlivě.

Odolnost je zde pouze základní, a to s certifikací IP64. To znamená, že ponoření do vody či silný proud telefon nezvládne, ale měl by vydržet stříkající vodu z jakéhokoli směru. Samotné krycí sklo by pak také mělo přežít nějaký ten pád, to jsme ale nevyzkoušeli ani omylem. Podle výrobce „dokáže odolat pádům z výšky 1,8 metru na mramor“. Na sklo je z výroby aplikovaná plastová fólie.

Redmi Note 15 07 6295x3541x

Redmi Note 15; zdroj: Dotekománie

Ani jsem to nečekal, ale máme tu dokonce i stereo reproduktory. To je velmi příjemné zjištění, protože je kolikrát nemají ani dvakrát dražší telefony. Zde jsou a hrají na svoji třídu solidně. Není to úplně vyvážené a je znát, že jeden repráček je slabší, ale v této kategorii telefonů se na Redmi Note 15 nemůžu zlobit.

Displej

Zobrazovací panel mě též příjemně překvapil. Jedná se o kvalitní AMOLED panel s maximálním jasem v HDR špičce až 3200 nitů. Máme tu také obnovovací frekvenci 120 Hz a rozlišení 2392×1080. Tyto parametry rozhodně nejsou samozřejmost na tuto třídu a konkurence v této cenové hladině občas ještě nabízí nižší rozlišení, pouze IPS panel či nižší obnovovací frekvenci. Zde je však na displej radost pohledět. Potěší také průstřel pro přední kamerku, nebo poměrně tenké rámečky. Někoho může zklamat zaoblení.

Redmi Note 15 1 2 7275x4092x

Redmi Note 15; zdroj: Dotekománie

Hardware

Hnacím motorem je MediaTek Helio G100-Ultra a zatímco doteď jsem primárně chválil, zde už budu asi trochu kritičtější. Tady se plně projevuje rozdíl mezi telefonem s cenovkou kolem 4,5 tisíce a dražšími. Redmi Note 15 totiž není žádný trhač asfaltu, ba naopak. Procesor je pomalejší a tak si zkrátka na načtení aplikace chvilku počkáte.

Chcete si rychlost otevřít Spotify? Pokud není aplikace v operační paměti, trvá to pár sekund. Chcete rychle vyfotit momentku? Otevření fotoaparátu také chvilku zabere. Pokud nemáte srovnání s dražšími telefony, kde je to okamžité, možná si toho ani tolik nevšimnete. Mě to ale i po necelých dvou týdnech aktivního používání poměrně vadilo. Aplikace totiž ani nezůstávají v operační paměti tak dlouho, takže se často znovu načítají a to je prostě hodně vidět. Testovali jsme přitom verzi s 8GB pamětí, můžete mít i 6GB verzi. Částečně pomůže alespoň rozšíření virtuální paměti v nastavení z výchozích čtyř na osm gigabajtů.

Na druhou stranu musím pochválit, že jakmile se aplikace už načte, vše je většinu času plynulé. Oni i samotné animace v systému jsou plynulé. Vzhledem k ceně je pak vcelku logické, že je telefon pomalejší, jen jsem to musel vypíchnout, že tady se rozhodně pozná nižší cenovka.

Screenshot 2026 01 31 15 23 13 042 comprimatelabsgeekbench6 1080x2392x Screenshot 2026 01 31 15 23 09 342 comprimatelabsgeekbench6 1080x2392x Screenshot 2026 01 25 11 47 54 656 comfuturemarkdmandroidapplication 1080x2392x Screenshot 2026 01 25 11 48 01 681 comfuturemarkdmandroidapplication 1080x2392x

Geekbench 6 a 3DMark Wild Life Stress Test; zdroj: Dotekománie

Zkoušel jsem i nějaké hry, a tohle vcelku logicky není úplně herní mašina. Nejsem velký hráč, ale pustil jsem GTA Vice City Definitive edition a po výrazném snížení rozlišení a efektů je hra celkem hratelná, jakkoliv obraz už není úplně ostrý. NFS No Limits běhá však kupodivu bez problémů stejně jako Minecraft. Takže na nenáročné hraní může Redmi Note 15 stačit. Výsledky benchmarku můžete vidět výše, opravdu to není žádná hitparáda.

Nepotěší absence 5G sítí, to má až vyšší model Redmi Note 15 5G, který ale není stejný, má například ještě vyšší odolnost nebo paradoxně menší baterii. Naopak tu máme infračervený port pro ovládání nejen domácí elektroniky, což mám rád a zas tak často se to už nevidí.

Úložiště má v základní verzi 128 GB, a můžete si připlatit také za 256GB verzi. Na druhou stranu telefon má stále slot na paměťové karty microSD, takže připlácení bude dávat smysl spíš kvůli větší operační paměti.

Specifikace Redmi Note 15

Redmi Note 15 5G Redmi Note 15
displej 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
procesor Snapdragon 6 Gen 3 (8 jader, až 2,4 GHz) MediaTek Helio G100-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
RAM 6/8/12 GB 6/8 GB
úložiště 128/256 GB
Operační systém Xiaomi HyperOS
Dual SIM Nano SIM + Hybridní slot
Foťáky
  • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
  • přední: 20 Mpx (f/2.2)
  • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7)
    • 2 Mpx (hloubkový, f/2.4)
  • přední: 20 Mpx (f/2.2)
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
odolnost IP66 IP64
rozměry a hmotnost 164 × 75,42 × 7,35 mm, 178 gramů 164,03 × 75,42 × 7,94 mm, 183,7 gramů
baterie a nabíjení 5520 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení 6000 mAh, 33W nabíjení, 18W reverzní nabíjení

Výdrž baterie

Uvnitř máme baterii o kapacitě 6000 mAh, což je opravdu krásná hodnota. V praxi mi telefon opravdu vždy vydržel dva dny mého používání a to jsem ho nešetřil. Na tři dny už to za mě není, ale nenáročný uživatel se možná dostane i na tuto hodnotu.

Fotoaparát

Na zádech to sice vypadá, že tam máme několik fotoaparátů, ale ve skutečnosti je tam jen jeden použitelný snímač. Tím je hlavní 108Mpx fotoaparát bez optické stabilizace se clonou f/1.7. Ten doplňuje už jen hloubkový 2Mpx snímač, který jen pomáhá při tvorbě portrétních snímků s rozmazaným pozadí.

Výsledné snímky jsou průměrné a tak nějak odpovídají telefonu s touto cenovkou. Nelze čekat zázraky, HDR občas funguje překvapivě dobře, jindy ale zklame a na fotce jsou přesvícené části. Telefon také nabízí díky vyššímu rozlišení teoreticky bezztrátové trojnásobné přiblížení a na něj lze jedním klikem přepnout v rozhraní fotoaparátu. Níže můžete vidět dva příklady.

IMG 20260126 191133 4000x3000x IMG 20260126 191135 4000x3000x

IMG 20260125 150214 4000x3000x IMG 20260125 150218 4000x3000x

IMG 20260129 095009 4000x3000x IMG 20260129 095013 4000x3000x

Hlavní snímač a trojnásobné přiblížení; zdroj: Dotekománie

IMG 20260130 092500 4000x3000x IMG 20260130 123344 4000x3000x IMG 20260129 183630 4000x3000x IMG 20260129 183621 4000x3000x IMG 20260125 134131 4000x3000x IMG 20260123 180712 4000x3000x IMG 20260124 105612 4000x3000x IMG 20260121 182822 4000x3000x IMG 20260121 182853 4000x3000x IMG 20260121 182732 4000x3000x IMG 20260121 182912 4000x3000x IMG 20260121 185138 4000x3000x

Další testovací snímky z hlavního snímače; zdroj Dotekománie

Video telefon nahrává maximálně ve FullHD (1080p) při 60 snímcích za sekundu. V tomto režimu ale zcela chybí jakákoliv stabilizace, takže video je hrozně rozklepané. Při 30 snímcích za sekundu ale funguje a video je celkem použitelné.

Software

Jakkoliv je tu s námi Android 16 už půl roku, Redmi Note 15 přichází na trh s Androidem 15. To je škoda, nicméně podpora je na telefon za čtyři tisíce velmi dobrá. Xiaomi slíbilo celkem čtyři velké aktualizace a ty bezpečnostní mají pak chodit až do ledna 2032.

Screenshot 2026 01 31 11 26 22 256 lockscreen 1080x2392x Screenshot 2026 01 31 11 26 04 012 commiuihome 1080x2392x Screenshot 2026 01 31 11 26 31 006 comandroidsettings 1080x2392x Screenshot 2026 01 31 11 26 10 429 commiuihome 1080x2392x

Xiaomi systém s nadstavbou HyperOS 2; zdroj: Dotekománie

Software ale již z výroby obsahuje mnoho předinstalovaných aplikací a her třetích stran. Najdete tu tak aplikace jako Amazon Shipping, TikTok, LinkedIn, AliExpress, Temu a další. Nepotěší také fakt, že některé předinstalované aplikace jako Mi Prohlížeč nebo Get Apps vás několikrát týdně spamují v podstatě reklamními notifikace. Naštěstí při podržení prstu lze tyto notifikace vypnout a aplikace odinstalovat. Jen to je trochu práce navíc.

Screenshot 2026 01 31 10 43 12 554 commiuihome 1080x2392x Screenshot 2026 01 23 15 37 22 630 commiuihome 1080x2392x Screenshot 2026 01 31 10 42 53 708 commiuihome 1080x2392x Screenshot 2026 01 20 07 55 44 837 commiuihome 1080x2392x

Notifikace od vestavěných aplikací a předinstalované aplikace; zdroj: Dotekománie

Překvapilo mě také, že systém oproti vyšším modelů postrádá určité efekty průhlednosti. Pozadí notifikační lišty je tak jen šedé.

Zhodnocení

Celkově shrnuto mě Redmi Note 15 příjemně překvapilo. Jasně, není to žádný trhač asfaltu a aplikace se načítají déle, ale to po něm za jeho cenu opravdu nikdo nemůže ani chtít. Naopak mě velmi potěšil kvalitní displej, skvělá výdrž baterie nebo přítomnost stereo reproduktorů. Softwarová podpora je vzhledem k cenovce nadprůměrná. Redmi Note 15 je také poměrně stylový lehký mobil.

Na druhou stranu výtku si zaslouží pouze jeden fotoaparát průměrné kvality, slabší záznam videa, nebo spousta předinstalovaných aplikací třetích stran.

Redmi Note 15 1 7432x4180x

Redmi Note 15; zdroj: Dotekománie

Akční cenovka za základní paměťovou verzi se nyní pohybuje na 3980 Kč, což je vskutku příznivá cena. Za vyšší paměťovou verzi připlatíte zhruba pětistovku. Pokud jako nenáročný uživatel hledáte mobil, kde foťák pro vás nehraje prim, Redmi Note 15 může být zajímavou volbou.

Klady

  • Příjemný, lehký a tenký telefon
  • Kvalitní AMOLED displej s vysokým jasem a obnovovací frekvencí 120 Hz
  • Stereo reproduktory
  • Skvělá výdrž baterie (6000 mAh)
  • Dobrá softwarová podpora (4 velké aktualizace, bezpečnostní aktualizace do 2032)
  • Infračervený port
  • Příznivá cena

Zápory

  • Pomalejší procesor, delší načítání aplikací
  • Průměrná kvalita fotoaparátu, pouze jeden použitelný snímač
  • Spousta předinstalovaných aplikací třetích stran a reklamní notifikace
  • Chybí 5G

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

