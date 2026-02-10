Reklamy v ChatGPT: OpenAI spouští testování aktualizováno

Reklamy v ChatGPT: OpenAI spouští testování [aktualizováno]2026-02-10T09:00:00+01:00
• 10. 2. 2026#AI #Aplikace

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

Aktualizováno 10. 2.

Pár týdnů od oznámení zde máme oficiální spuštění reklam v ChatGPT. Společnost to zveřejnila přímo na svých stránkách, přičemž reklamy budou u účtů zdarma a také verze Go, která je mimo jiné o něco levnější pro české uživatele. Zatím se ale nemusíte obávat, že byste nějaké reklamy viděli přímo, jelikož se jedná o testování a jen na trhu v USA. Dá se ale předpokládat, že dojde k velmi rychlému rozšíření.

Původní článek 17. 1.

V posledních týdnech se hodně spekulovalo o zavedení reklam v ChatGPT. Dokonce se objevila jedna ukázka integrace něčeho, co by se dalo nazvat reklamou, ale firma OpenAI odmítla, že by se jednalo o reklamy. Nyní zde ale máme oficiální představení reklam.

ChatGPT a reklamy

OpenAI uvádí, že první verze reklam se bude zobrazovat u odpovědí ve spodní části obrazovky, ale jak už mnozí poznamenali, jedná se o poměrně velkou část obrazovky. Níže můžete vidět ukázku, kde máte sice uvedeno jasně, že se jedná o sponzorovaný obsah, ale i tak nabízí ještě několik produktů v horizontálním umístění.

OAI Ad Blog Inline AdMock2 16x9 1 1920x1080x

Zdroj: OpenAI

Samozřejmě se nebude jednat o nahodilé zobrazování. OpenAI uvádí, že budou zacíleny na samotnou konverzaci. Firma plánuje kromě zobrazování reklam také možnost komunikace s ChatGPT nad jejím obsahem, případně nějak zapojit kontext. Zatím se jedná o první podobu reklam a další formáty jsou zvažovány.

OAI Ad Blog Inline AdMock1 16x9 1080x1080x

Zdroj: OpenAI

Reklamy se budou zobrazovat pro účty zdarma a ChatGPT Go. Účty typu ChatGPT Plus, ChatGPT Pro a Enterprise nebudou obsahovat reklamy. Samotní inzerenti nebudou dostávat informace o vaší komunikaci s chatbotem. Ve sponzorovaném obsahu se nebudou zobrazovat produkty spojené se zdravím, politikou a mentálním zdravím.

OpenAI začne s testováním přímo v USA, následně dojde k rozšíření. Pokud se podíváme na konkurenci, tak i Google začíná pracovat s placeným obsahem, ale jde úplně jinou cestou, aspoň v tuto chvíli. Spíše se snaží nabídnout přímo možnost nákupu produktu, což je hodně zacílená služba, na které asi plánuje vydělávat.

Zdroje: 9to5google.com, openai.com, engadget.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

