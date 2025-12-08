První náznak reklam v ChatGPT? OpenAI novinku rychle vyplo

První náznak reklam v ChatGPT? OpenAI novinku rychle vyplo2025-12-08T18:00:01+01:00
• 8. 12. 2025#AI

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

Nedávno jsme vás informovali, že do ChatGPT se chystají reklamy. Vyplývá to z informací ze zdrojových kódů, ale sama společnost se k tomu ještě nevyjádřila. Dá se ale předpokládat, že probíhají interní testy. Hned na to se ale objevila jedna novinka přímo v ChatGPT, která by se dala považovat za první náznak reklam.

Reklamy v ChatGPT

Někteří uživatelé si všimli jedné drobnosti, nebo spíše nezvyklého výsledku v samotné konverzaci s ChatGPT. Konkrétně se jedná o odkaz na nějaký produkt nebo službu. Mnozí hned získali dojem, že se jedná o nepřiznanou reklamu. Upřímně řečeno, vypadá to tak, jelikož to nesouvisí přímo s výsledkem konverzace.

G7FsFtoXYAABTSs 1698x920x

Zdroj: @koltregaskes

Záhy jsme se dočkali vyjádření, že se nejedná o reklamu, jen o doporučení služby nebo aplikace. Zástupce OpenAI navíc uvedl, že za odkazem není jakýkoliv monetizační systém, ani to není reklama. Má se jednat jen o test doporučování, ale samotné vyjádření nebylo příliš přesvědčivé.

Nyní už takové návrhy nejsou součástí, a to ani veřejného testování. Zástupce společnosti uvedl, že tato funkcionalita byla vypnuta. Na druhou stranu se možná jednalo o test, který bude spojen s budoucími reklamami na síti. Musíme si počkat, co vlastně OpenAI chystá a co vše bude integrováno. I tak musí být firma velmi opatrná, jelikož podobné novinky mohou uživatele odradit.

Zdroje: theverge.com, techcrunch.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

