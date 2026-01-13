Google přidává do AI možnost kupování produktů, začne v Režimu AI

Google přidává do AI možnost kupování produktů, začne v Režimu AI2026-01-13T09:00:20+01:00
• 13. 1. 2026#AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktuální podoba AI nástrojů, zejména tedy chatbotů, se spoléhá hlavně na model předplatného, ale ukazuje se, že i současné ceny přímo neodpovídají nákladům na provoz, proto je celkem logické, že se brzy začnou objevovat i reklamy. Ty by mohly kompenzovat náklady na provoz, jenže žádná společnost se ještě neodhodlala je zavést, ani Google. Ten ale nyní představuje jinou novinku, na které asi bude moci těžit.

Google AI a UCP

Společnost Google představila nový standard vyvinutý s partnery, který dostal označení UCP – Universal Commerce Protocol. Ten je kompatibilní s protokoly jako Agent2Agent (A2A), Agent Payments Protocol (AP2) a Model Context Protocol (MCP). Jinak řečeno, tato novinka nabídne možnost nákupu i zajistí samotnou podporu.

Zdroj: Google

Součástí bude i přímý nákup, tedy zaplacení pomocí Google Pay. Google uvádí, že brzy přibude také PayPal. Ve výsledku se má celý proces značně zjednodušit pro zákazníka a hlavně zrychlit. Zde je ale nutné, aby byla spolupráce mezi obchodníkem a Googlem. Vyhledávací gigant neudělí přístup komukoliv a chce si pohlídat i věrohodnost prodejce.

Kromě toho přidává také funkci Business Agent, což je více méně služba pro prodejce, kteří takto získají personalizovaného prodejce s AI. Ačkoliv je i tato novinka zatím určena jen pro USA, tak zde stačí aktivace v Google Merchant Center. Z toho se dá odvodit, že následné rozšíření bude poměrně jednoduché.

Google současně přidává a testuje funkce v rámci přímých nabídek, což jsou vlastně specifické reklamy. Nejde ale jen o obyčejné umístění placené části například do vyhledání. Zde se pracuje s konkrétními výsledky a AI agent se snaží nabídnout nějakou speciální nebo atypickou slevu přímo zákazníkovi. Jedná se asi o nejvíce personalizovanou a cílenou reklamu.

Google si takto vytváří základ pro monetizaci jeho AI funkcí, ale nebude se to týkat jen vyhledávání. Dle oficiální zprávy se plánuje nasazení i do Gemini, tedy některých prvků.

Zdroj: theverge.com

Dotekománie.cz

