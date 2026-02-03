ChatGPT snižuje cenu verze Go, nemusíte nic dělat

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Na trhu se nabízí mnoho AI služeb a každá se snaží nabídnout nejrůznější možnosti. Současně každá má své přednosti v určitých oblastech. Zatímco před nějakou dobou jste si museli nachystat kolem 500 Kč měsíčně, pokud jste chtěli mít větší možnosti, tak v relativně nedávné době jsme se dočkali levnějších plánů, v podstatě za polovinu ceny. Tím se trochu rozdmýchalo konkurenční prostředí a nyní se asi stupňuje samotný boj.
ChatGPT za 200 Kč
Společnost OpenAI se rozhodla, že sníží cenu u svého základního placeného předplatného. Místo původních 249 Kč měsíčně je nyní cena nastavena na 200 Kč měsíčně, přičemž se změna hned projeví u všech, co si platí tuto verzi.
Skoro by se dalo říci, že se jedná o reakci na Google AI Plus, tedy plán, který přišel nedávno na český trh s cenou 220 Kč měsíčně. Je zde ale jeden podstatný rozdíl. U Googlu k tomu dostanete ještě 200 GB prostoru v cloudu.
Možná si ale vzpomenete, že u ChatGPT stačilo změnit na stránce zemi třeba na Německo a mohli jste mít předplatné za 4 eura, tedy cca 100 Kč. To bohužel nyní už nefunguje, ani po přepnutí na jinou zemi. Zřejmě tuto vychytávku opravili. Aktuálně je tedy ChatGPT Go nejlevnější v tomto souboji, ale otázkou je, jestli se vyplatí více než Gemini 3 s cloudovým prostorem.
