Zprávy pro Android dostávají přepracovanou nabídku

Aplikace Zprávy pro Android od Googlu se dočkala větší pozornosti od zavedení modernější technologie RCS pro zasílání nejen zpráv. Postupně se na aplikaci pracuje, hlavně aby nabídla co nejpodobnější ovládání jako běžná komunikační platforma. Nyní zde máme jednu změnu pro samotné zprávy.
Google vylepšuje aplikaci Zprávy o bezpečnostní upozornění
Vše na pohromadě
Do této chvíle, pokud jste podrželi prstem na právě, tak se primárně nabídla část s emoji, pomocí kterých jste mohli jednoduše reagovat na zprávu. Další možnosti byly umístěné v horní části aplikace. Bohužel byly takto méně dostupné pro palec, takže jste museli uchopit mobil trochu jinak nebo použít druhou ruku.
Toto právě Google mění a nově se vše nabídne spíše ve spodní části, ale i tak jsou některé věci méně dostupné. Po podržení prstu na zprávě se přesune do popředí a hned pod ní se objeví kompletní nabídka možností, jak vidíte níže. Nabízí se tedy položky jako Odpovědět, Přeposlat, Hvězdička, Smazat, Vybrat další, Informace a Uložit. Asi největším přínosem jsou samotné texty, takže uživatelé nemusí odhadovat, co jaký ikona dělá.
Současně jde vidět, že emoji se přesouvají do horní části, takže je tato sekce méně dostupná na výběr jednou rukou, ale je to asi pochopitelná cena za zvýšení přehlednosti. Novinka je již dostupná mezi uživateli, případně si musíte chvíli počkat.
