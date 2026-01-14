Nové Oppo A6s 5G je oficiálně venku

• 14. 1. 2026#Android #Smartphony

Oppo A6s 5G | Zdroj: Oppo

Nabídka telefonů střední třídy je po dnešku doplněna o jednoho zástupce z dílny společnosti Oppo. Mobilní novinka dostala označení A6s 5G. Čínský výrobce bez jakýchkoliv fanfár zalistoval přírůstek mezi aktuálně dostupné modely. Velmi jednoduché zpracování jde ruku v ruce s poměrně průměrnou vnitřní výbavou. To by se mělo podepsat i pod konečnou prodejní cenou.

Tuctový kousek

Zařízení si vysloužilo 6,75palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Milovníky selfie snímků čeká slušná 16MPx selfie kamerka. Hlavní výkon zaštiťuje osmijádrový čip Dimensity 6300 od MediaTeku, který kombinují se třemi paměťovými konfiguracemi (6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB). Baterii o velikosti 7 000 mAh nechybí podpora technologie 80W nabíjení.

Oppo A6s 5G 1 775x720x

Oppo A6s 5G | Zdroj: Oppo

Zadní část nese dvojici základních objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx). Po softwarové stránce běží pod rozhraním ColorOS 15, které vychází ze základů systému Android 15. Navíc samotná firma dává 60měsíční záruku plynulosti, takže i po 5 letech používání má fungovat jako při prvním spuštění.

Seznam specifikací uzavírá přítomný slot pro paměťovou microSD kartu, snímač otisků prstů, certifikace odolnosti IP69, pokročilý systém chlazení nebo funkce Bluetooth 5.4. Ovšem oblíbenou technologii NFC zpřístupní jen na vybraných trzích. Prodejní cena není ještě upřesněna, ale do obchodů zamíří dvě barevné možnosti (bílá, hnědá).

Oppo A6s 5G 2 3420x2240x Oppo A6s 5G 3 3420x2240x

Oppo A6s 5G | Zdroj: Oppo

Zdroje: oppo.com, gsmarena.com

