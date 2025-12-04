Google vylepšuje aplikaci Zprávy o bezpečnostní upozornění

Google vylepšuje aplikaci Zprávy o bezpečnostní upozornění2025-12-03T17:03:43+01:00
• 4. 12. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Existují určitá pravidla a doporučení v oblast digitálního světa, i tak je zapotřebí je neustále opakovat. I tak se objevují další a další nástroje, jak zvýšit zabezpečení. Nyní zde máme novinku u aplikace Zprávy, která je sice drobná, ale může napomoci.

Informace navíc

Google již nasazuje vylepšení pro odhalování podvodů a nyní zde máme další. Týká se konkrétně skupinových zpráv v aplikaci Zprávy. Kdokoliv vás může pozvat do skupinové konverzace, a to i takový, kterého nemáte v kontaktech. Právě zde aplikace nabídne informace navíc.

Konkrétně uvede, že vás do konverzace přidal neznámé číslo, prozradí ho a také uvede, kolik lidí je ve skupině. Současně také vidíte, kolik lidí ze skupiny máte v kontaktech. Bonusem navíc je i odkaz na tipy kolem bezpečnosti. Rovnou se nabízí ještě dvě tlačítka. Jedno je pro odchod ze skupiny a druhé pro zůstání.

videoframe 1547 1080x1080x videoframe 3094 1080x1080x

Zdroj: Google

Pokud se rozhodnete odejít, můžete zablokovat číslo, které vás přidalo do skupiny. Také je zde možnost pro nahlášení spamu, což zajisté pomůže dalším uživatelům a samotnému filtrování v systémech Googlu. Novinka by měla být dostupná v následujících týdnech.

Zdroj: Tisková zpráva

