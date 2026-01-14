WhatsApp konečně pracuje na rodičovském dohledu

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp připravuje novou funkci, která umožní rodičům spravovat propojené účty svých dětí. Tyto tzv. sekundární účty nabídnou omezený přístup k některým funkcím a vyšší úroveň bezpečnosti pro mladší uživatele bez narušení jejich soukromí.
Co přinášejí sekundární účty ve WhatsApp?
Sekundární účet bude propojený s hlavním účtem rodiče pomocí speciálního odkazu. Zatímco samotná komunikace (zprávy a hovory) zůstane chráněná end-to-end šifrováním, rodiče získají přehled o některých klíčových aktivitách. To zahrnuje například možnost přezkoumat a upravit nastavení soukromí, která mladší uživatelé často přehlížejí.
WhatsApp respektive Meta konečně reaguje na dlouhodobě diskutovaný problém nedostatečných nástrojů pro bezpečnou komunikaci dětí v online prostoru. Nová funkce je navržena tak, aby respektovala soukromí, ale zároveň poskytla potřebnou míru dohledu a prevence.
Omezení komunikace jako výchozí nastavení
Jedním z hlavních bezpečnostních opatření je automatické omezení komunikace pouze na uložené kontakty. To znamená, že děti nebudou moci posílat zprávy neznámým lidem ani přijímat hovory od cizích uživatelů. Cílem je minimalizovat riziko kontaktu s nežádoucím nebo nebezpečným obsahem.
Tato změna reaguje na stávající nedostatek v aplikaci, kde dosud nebylo možné snadno nastavit omezení komunikace pouze na známé kontakty, což je pro ochranu dětí zásadní.
Dohled rodičů ano, ale bez přístupu ke zprávám
Na rozdíl od některých jiných platforem WhatsApp nechce jít cestou plné kontroly nad obsahem zpráv. Rodiče tak nebudou mít přímý přístup k chatům ani hovorům, které jejich děti vedou. Místo toho získají notifikace a souhrnné informace o aktivitě účtu, aniž by narušili soukromí samotné komunikace.
Tímto přístupem se WhatsApp snaží spojit dohled s respektem k osobnímu prostoru, což je důležitý aspekt „digitální““ výchovy dětí a mladistvých.
Zatím nám v tomto ohledu chybí detailnější pohled na všechny funkce, které rodičovský dohled ve WhatsApp přinese. Jistě vítanou možností by bylo omezit další oblasti, jako jsou například kanály, které jsou zásadním zdrojem potenciálně závadného obsahu a z aplikace tak učinit čistě komunikační nástroj. Koneckonců tím kdysi, ještě před vstupem Meta, WhatsApp byl.
Funkce je aktuálně ve fázi vývoje a WhatsApp zatím oficiálně neoznámil datum spuštění. Očekává se ale, že půjde o významnou součást nadcházejících aktualizací zaměřených na větší bezpečnost a rodinnou správu účtů.
