Hodinky a telefony Samsung pomohou včas odhalit demenci: Chystá se nová analytická funkce

Galaxy Watch8 a Galaxy Watch8 Classic
Dnešní mobilní telefony, chytré hodinky a prsteny, případně i další osobní zařízení umožňují sledovat nejrůznější nejrůznější informace o zdraví, aktivitě a činnostech. Měření tepu je více méně samozřejmostí, stejně se tak stává sledování teploty i okysličení krve. Pokročilejší funkce nabízí i monitorování EKG a případně i složení těla. Takovým pomyslným svatým grálem je měření hladiny cukru, ale na tuto technologii si asi počkáme nějakou chvíli. Samsung mezitím připravuje novou analytickou funkci.
Detekování demence?
Mnohdy záleží na včasném detekování prvotních komplikací, aby případná léčba nebo zmírnění symptomů bylo co nejefektivnější. To platí i v případě kognitivních poruch a právě na to se nyní má Samsung zaměřit, zejména na včasnou detekci demence.
Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, tvorbu řeči, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. (Národní zdravotnický informační portál)
V tomto případě se nebude jednat o nějaký nový senzor nebo hardware. Samsung plánuje využít všechna dostupná data z hodinek, prstenů a také mobilních telefonů k detekování kognitivních funkcí. Bude se tedy jednat o rozsáhlý sběr dat napříč zařízeními. Následná analýza se pokusí detekovat změny kognitivních funkcí.
Vzhledem k povaze dat, Samsung plánuje využít prostředí Samsung Knox pro data, aby byla co nejvíce zabezpečena a nikdo se k nim nemohl dostat. Zatím není jasné, jak budou data zpracovávána, ale dá se předpokládat, že k vyhodnocení bude docházet přímo na smartphonu a nic se nebude odesílat na servery společnosti.
Samotná funkce případně jen upozorní na případný problém a varuje uživatele, že se něco děje. Zřejmě zde bude stejný postup jako u jiných funkcí. Nebude se tedy jednat o plný analytický nástroj, spíše dojde k vyhodnocení, jestli by měl uživatel vyhledat odbornou pomoc nebo ne. Současně nový funkce má nabízet i možnosti pro vylepšení kognitivních funkcí pomocí trénování a speciálních metod. K představení novinky by mělo dojít v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Zdroj: androidauthority.com
