Rok 2025 mobilní svět pořádně promíchal. Větší baterie dorazily bez omluv. Telefony zvládají sprchu, bahno i páru v myčce. AI se tlačí do každého tlačítka, ale fakt nám zjednodušuje život? Skládačky se rozšouply: tri-fold debutuje, ostatní hubnou a konečně přestávají stát jako ojetina. Ovládnou mainstream, nebo to bude jen drahá frajeřina? Vybrali jsme i náš „telefon roku“ a popovídáme si o tom, proč supertenké telefony nemají před sebou zrovna zářnou budoucnost.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

