Rok 2025 mobilní svět pořádně promíchal. Větší baterie dorazily bez omluv. Telefony zvládají sprchu, bahno i páru v myčce. AI se tlačí do každého tlačítka, ale fakt nám zjednodušuje život? Skládačky se rozšouply: tri-fold debutuje, ostatní hubnou a konečně přestávají stát jako ojetina. Ovládnou mainstream, nebo to bude jen drahá frajeřina? Vybrali jsme i náš „telefon roku“ a popovídáme si o tom, proč supertenké telefony nemají před sebou zrovna zářnou budoucnost.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
