Data frčí, hovory a SMS upadají: Jak se změnilo využívání sítí českých operátorů o Vánocích?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní operátoři se zpravidla chlubí kolem Vánoc provozem ve vlastní síti, ale doby, kdy takto informovaly všechny tři společnosti současně, jsou pryč. O2 již takové statistiky nezveřejňuje a zbývající dva někdy nejsou příliš přesní. I tak se můžeme podívat, jak vypadá aktuální trend.
Data na vzestupu
Trendem posledních let je vzestup připojení k internetu, tedy samotný datový provoz. T-Mobile i Vodafone hlásí v podstatě stejný nárůst v případě dat, kolem 27 % v meziročním srovnání. Jen Vodafone konkrétně uvádí, že letos na Vánoce tvořil datový provoz 2 538 TB dat.
|Vodafone
|T-Mobile
|Datový provoz
|Růst o 27 % (2 538 TB/den)
|Růst o 27,45 %
|Hlasové služby
|10,2 mil. hovorů (-5 %)
|13,99 mil. hovorů (-2,4 %)
|SMS a MMS
|SMS z mobilu: 3,66 mil. (-16 %)
SMS celkem: 5,63 mil. (-9 %)
|SMS z mobilu: 4,6 mil. (-22,75 %)
MMS: 192 tisíc (-13,45 %)
U hlasových služeb jde vidět pokles, je výraznější u Vodafonu. Naopak snížení počtu SMS je znatelnější u T-Mobile, byť Vodafone má také výrazný pokles. I tak T-Mobile ukazuje, že i MMS se postupně vytrácí. Zde je spíše otázka, jestli někdo záměrně posílá MMS, které jsou podstatně dražší, nebo se jen spletl při posílání kontaktům.
Vodafone je ale standardně sdílnější a poskytl nám bonusové informace:
Nejaktivnější zahraniční návštěvníci v síti Vodafone (In-Roamers):
- Ukrajina
- Francie
- Švédsko
- Nizozemsko
- Německo
- Dánsko
- Rakousko
- Polsko
- Slovensko
- Belgie
Nejčastější destinace pro volání do zahraničí:
- Ukrajina
- Slovensko
- Německo
- Polsko
- Rakousko
- Francie
- Rumunsko
- Itálie
- Bulharsko
- Velká Británie
Zdroj: Tiskové zprávy
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře