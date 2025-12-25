Data frčí, hovory a SMS upadají: Jak se změnilo využívání sítí českých operátorů o Vánocích?

25. 12. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mobilní operátoři se zpravidla chlubí kolem Vánoc provozem ve vlastní síti, ale doby, kdy takto informovaly všechny tři společnosti současně, jsou pryč. O2 již takové statistiky nezveřejňuje a zbývající dva někdy nejsou příliš přesní. I tak se můžeme podívat, jak vypadá aktuální trend.

Data na vzestupu

Trendem posledních let je vzestup připojení k internetu, tedy samotný datový provoz. T-Mobile i Vodafone hlásí v podstatě stejný nárůst v případě dat, kolem 27 % v meziročním srovnání. Jen Vodafone konkrétně uvádí, že letos na Vánoce tvořil datový provoz 2 538 TB dat.

Vodafone T-Mobile
Datový provoz Růst o 27 % (2 538 TB/den) Růst o 27,45 %
Hlasové služby 10,2 mil. hovorů (-5 %) 13,99 mil. hovorů (-2,4 %)
SMS a MMS SMS z mobilu: 3,66 mil. (-16 %)
SMS celkem: 5,63 mil. (-9 %)		 SMS z mobilu: 4,6 mil. (-22,75 %)
MMS: 192 tisíc (-13,45 %)

U hlasových služeb jde vidět pokles, je výraznější u Vodafonu. Naopak snížení počtu SMS je znatelnější u T-Mobile, byť Vodafone má také výrazný pokles. I tak T-Mobile ukazuje, že i MMS se postupně vytrácí. Zde je spíše otázka, jestli někdo záměrně posílá MMS, které jsou podstatně dražší, nebo se jen spletl při posílání kontaktům.

Vodafone je ale standardně sdílnější a poskytl nám bonusové informace:

Nejaktivnější zahraniční návštěvníci v síti Vodafone (In-Roamers):

  1. Ukrajina
  2. Francie
  3. Švédsko
  4. Nizozemsko
  5. Německo
  6. Dánsko
  7. Rakousko
  8. Polsko
  9. Slovensko
  10. Belgie

Nejčastější destinace pro volání do zahraničí:

  1. Ukrajina
  2. Slovensko
  3. Německo
  4. Polsko
  5. Rakousko
  6. Francie
  7. Rumunsko
  8. Itálie
  9. Bulharsko
  10. Velká Británie

Zdroj: Tiskové zprávy

