OnePlus láká na novou sérii Turbo, ohromí baterií aktualizováno

• 4. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 4. 1.

OnePlus sice již uvedlo video s nadcházející novinkou OnePlus Turbo 6, ale nyní mobil ukazuje na dalších fotkách. Firma se mimo jiné chlubí, že fotomodul má 1,7mm výšku. Možná se tak blížíme do chvíle, kdy se opět začne pomalinku vytrácet tento hrb na zádech mobilů. Samotné představení se má odehrát 8. ledna v Číně. Dá se očekávat, že s nějakým zpožděním přijde také do Evropy. Jen je tedy otázka, jestli si mobil zachová stejnou kapacitu baterie jako čínská verze.

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 30. 12.

OnePlus už naplno začíná lákat na čínské uvedení nové série mobilů, které budou mít označení Turbo. Konkrétně již 8. ledna dojde na uvedení OnePlus Turbo 6 a OnePlus Turbo 6V. V nové ukázce jde vidět design novinek a hlavně je zde zmíněna informace, že mobily budou mít baterii o kapacitě 9000 mAh, tedy ještě více než OnePlus 15 (recenze) a OnePlus 15R (recenze).

Původní článek 20. 12.

Společnost OnePlus má rozpracované první novinky do zbrusu nové série Turbo, která bude nepřímo konkurovat zařízením z řady Ace. Čínský výrobce by nadcházející novinky měl zaměřit na herní průmysl, což si vyžádá nadstandardní výkon a slušnou výdrž baterie. Úniky z posledních dnů přinášejí první přesnější podrobnosti od spolehlivých zdrojů.

Velké plány

Na úvod můžeme vyhlížet dva mobilní zástupce, kteří budou mezi sebou sdílet displej s 1,5K rozlišením a 165Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon v nejlepším případě zajistí Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu. Celkovou výdrž si pod kontrolu vezme dvoučlánková baterie o celkové velikosti 9 000 mAh. Tím z trůnu sesadí model Ace 6T ze začátku prosince, v jehož spárách byl 8 300mAh článek.

OnePlus Turbo 844x331x

OnePlus Turbo | Zdroj: Gizmochina

Vyšší verze telefonu by měla ještě lákat na kovový rámeček nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů přímo pod čelním panelem. Firma si nadělí novou sérii k 12. výročí značky, se kterou má především konkurovat jiným výrobcům nabízejícím telefony s přívlastkem Turbo. V rámci vlastních řad údajně u zbylých zástupců dojde ke snížení výkonu a výdrže na úroveň střední třídy, aby modelům Turbo patřit vrchol portfolia.

Úplným závěrem lze dodat, že první přírůstky poznáme nejpozději během příštího měsíce. Dokonce některé úniky v globálním měřítku očekávají vydání pod názvem OnePlus Nord 6. Producent do budoucna počítá i s tabletem, ale to zatím bez bližšího upřesnění. Další zprávy mohou dorazit už v nejbližší době.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, androidpolice.com, gsmarena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

