Nová řada Samsung Galaxy S26 je za dveřmi, na co se můžeme těšit?

Nová řada Samsung Galaxy S26 je za dveřmi, na co se můžeme těšit?2026-01-04T20:00:31+01:00
• 4. 1. 2026#Android #Smartphony

Galaxy S25 Ultra vs. S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung oficiálně představí řadu Galaxy S26 již 25. února na speciální akci v San Franciscu. Podle dostupných informací zůstávají ceny nových modelů stejné jako u loňské série, ale přesto se dočkáme významných technologických novinek.

Řada Galaxy S26 od Samsungu se blíží

Základní Galaxy S26 nabídne baterii o kapacitě 4 300 mAh, což je o 300 mAh více než u Galaxy S25. To by mělo přinést delší výdrž při zachování tenkého designu a kompaktních rozměrů. Telefon poběží buď na čipsetu Exynos 2600, nebo na Snapdragonu, použitý čipset bude záviset na tom, pro jaký region bude telefon určen.

Model Galaxy S26+ přidá vylepšený fotoaparát s funkcí „3x zoom HDR shooting“, která umožní pořizovat snímky s detailním zoomem s vysokým dynamickým rozsahem. I zde se očekává využití kombinace čipsetů Snapdragon 8 Gen 5 a Exynos 2600 podle regionu.

Prémiový model Galaxy S26 Ultra zaujme především novinkou v podobě elektronicky řízeného soukromého displeje. Ten umožní zúžit úhel pohledu, takže na obrazovku nebude vidět z bočního pohledu. To je ideální pro používán na veřejnosti nebo při práci s citlivými informacemi.

gsmarena 001 (1) 1200x900x

Zdroj: GSM Arena

S26 Ultra navíc poběží celosvětově výhradně na výkonném čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5, což může být dobrou zprávou pro uživatele, kteří v minulosti kritizovali výkon Exynosu.

Samsung si chce udržet tržní podíl, a tak nezvyšuje ceny. Očekává se, že základní model S26 zůstane na stejné cenové hladině jako jeho předchůdce. Všechny tři modely – Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra – budou uvedeny do prodeje během března.

V červenci chce Samsung rozšířit své portfolio o nové skládací modely:

  • Galaxy Z Fold8 s hmotností 200 gramů (o 15 g méně než Fold7) a baterií 5 000 mAh (+600 mAh oproti předchůdci)
  • Galaxy Z Flip8 s výrazným úbytkem hmotnosti – pouhých 150 gramů, což je o 38 g méně než u Flip7

Kompaktnější těla a vyšší kapacita baterie naznačují, že Samsung pracuje na výrazně ergonomičtější a výkonnější generaci skládacích zařízení.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat