Nová řada Samsung Galaxy S26 je za dveřmi, na co se můžeme těšit?

Samsung oficiálně představí řadu Galaxy S26 již 25. února na speciální akci v San Franciscu. Podle dostupných informací zůstávají ceny nových modelů stejné jako u loňské série, ale přesto se dočkáme významných technologických novinek.
Řada Galaxy S26 od Samsungu se blíží
Základní Galaxy S26 nabídne baterii o kapacitě 4 300 mAh, což je o 300 mAh více než u Galaxy S25. To by mělo přinést delší výdrž při zachování tenkého designu a kompaktních rozměrů. Telefon poběží buď na čipsetu Exynos 2600, nebo na Snapdragonu, použitý čipset bude záviset na tom, pro jaký region bude telefon určen.
Model Galaxy S26+ přidá vylepšený fotoaparát s funkcí „3x zoom HDR shooting“, která umožní pořizovat snímky s detailním zoomem s vysokým dynamickým rozsahem. I zde se očekává využití kombinace čipsetů Snapdragon 8 Gen 5 a Exynos 2600 podle regionu.
Prémiový model Galaxy S26 Ultra zaujme především novinkou v podobě elektronicky řízeného soukromého displeje. Ten umožní zúžit úhel pohledu, takže na obrazovku nebude vidět z bočního pohledu. To je ideální pro používán na veřejnosti nebo při práci s citlivými informacemi.
S26 Ultra navíc poběží celosvětově výhradně na výkonném čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5, což může být dobrou zprávou pro uživatele, kteří v minulosti kritizovali výkon Exynosu.
Samsung si chce udržet tržní podíl, a tak nezvyšuje ceny. Očekává se, že základní model S26 zůstane na stejné cenové hladině jako jeho předchůdce. Všechny tři modely – Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra – budou uvedeny do prodeje během března.
V červenci chce Samsung rozšířit své portfolio o nové skládací modely:
- Galaxy Z Fold8 s hmotností 200 gramů (o 15 g méně než Fold7) a baterií 5 000 mAh (+600 mAh oproti předchůdci)
- Galaxy Z Flip8 s výrazným úbytkem hmotnosti – pouhých 150 gramů, což je o 38 g méně než u Flip7
Kompaktnější těla a vyšší kapacita baterie naznačují, že Samsung pracuje na výrazně ergonomičtější a výkonnější generaci skládacích zařízení.
