Vivo připravuje novou sérii V70

Loňský rok u společnosti Vivo patřil sériím V50 a V60, které začne zanedlouho následovat další nová řada s názvem V70. První zprávy přibližují hned čtyři zástupce nesoucí označení V70, V70 Lite, V70 Elite, V70 FE. Odhalené specifikace naznačují zařazení do segmentu střední třídy, kam také dorazila převážná většina zařízení z předchozích generací.
Ještě v plenkách
Vivo V70 s kódovým označením V2538 má získat čipovou sadu Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu a 8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256GB interní úložiště. Od prvního spuštění údajně poběží pod nejnovějším Androidem 16 v rámci vlastní platformy OriginOS 6. Cenovka po přepočtu má atakovat hranici 10 500 Kč, což zatím vypadá velmi nadsazeně.
V případě modelu V70 Elite by se měl objevit výkonnější procesor Snapdragon 8s Gen 3 nebo větší zážitek z hraní her přinese 4D vibrační systém. Prodejní cena v tomto případě nejspíš překročí hranici 11 500 Kč. Každopádně v obou případech lze vyhlížet kvalitní objektivy fotoaparátu z dílny Sony a optické senzory od firmy Zeiss.
Již během února bychom měli jako první poznat základní přírůstek V70, na který následně může navázat edice Elite. Co se týče variant Lite a FE, tak záznamy v certifikačních platformách zatím neodhalují žádné podrobnosti. Proto jejich oznámení proběhne nejdříve asi zkraje jarního období.
